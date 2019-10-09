「每個美國人都有權挺港！」　NBA風暴希拉蕊發聲了

▲美國前國務卿希拉蕊，霸氣為美國人言論權利發聲。（圖／翻攝自Hillary Clinton推特）



記者林懿捷／綜合報導



NBA休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）推特挺港風波持續延燒，除了引起美國多位國會議員的發聲，民主黨美國前國務卿希拉蕊（HillaryClinton）也出面表態，在推特上發文，稱「每一位美國人都有聲援香港的權利。」

▲希拉蕊的言論引起許多網友回應。（圖／翻攝自FB@hillaryclinton）



希拉蕊在推特表示，「每一位美國人都有權利，表達對香港民主與人權的支持，句點」（Every American has the right to voice their support for democracy and human rights for Hong Kong. Full stop.）這段發言引起各國網友熱烈討論，有人讚嘆霸氣甚至表達感謝，也有網友回覆「每一個中國人也有權利不看NBA，不用美國產品。」 （Every Chinese also has the right not to watch the NBA and not use American products.）

▲網友嗆聲，也有權力拒看NBA。（圖／翻攝自Hillary Clinton推特）



「NBA風暴」的延燒，使得大陸央視正式宣佈暫停所有NBA季前熱身賽轉播 ，而NBA主席席爾瓦（Adam Silver）則親上火線說明，不會限制聯盟球員的發言權，並強調「支持莫雷行使言論自由的權利」。

▲NBA主席席爾瓦支持球員言論自由 。（圖／達志影像／美聯社）