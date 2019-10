「每個美國人都有權挺港！」　NBA風暴希拉蕊發聲了

▲美國前國務卿希拉蕊,霸氣為美國人言論權利發聲。(圖/翻攝自Hillary Clinton推特)



記者林懿捷/綜合報導



NBA休士頓火箭隊總管莫雷(Daryl Morey)推特挺港風波持續延燒,除了引起美國多位國會議員的發聲,民主黨美國前國務卿希拉蕊(HillaryClinton)也出面表態,在推特上發文,稱「每一位美國人都有聲援香港的權利。」

▲希拉蕊的言論引起許多網友回應。(圖/翻攝自FB@hillaryclinton)



希拉蕊在推特表示,「每一位美國人都有權利,表達對香港民主與人權的支持,句點」(Every American has the right to voice their support for democracy and human rights for Hong Kong. Full stop.)這段發言引起各國網友熱烈討論,有人讚嘆霸氣甚至表達感謝,也有網友回覆「每一個中國人也有權利不看NBA,不用美國產品。」 (Every Chinese also has the right not to watch the NBA and not use American products.)

▲網友嗆聲,也有權力拒看NBA。(圖/翻攝自Hillary Clinton推特)



「NBA風暴」的延燒,使得大陸央視正式宣佈暫停所有NBA季前熱身賽轉播 ,而NBA主席席爾瓦(Adam Silver)則親上火線說明,不會限制聯盟球員的發言權,並強調「支持莫雷行使言論自由的權利」。

▲NBA主席席爾瓦支持球員言論自由 。(圖/達志影像/美聯社)