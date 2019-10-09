男子不滿積欠8千健保費被強制執行　持啞鈴砸壞玻璃窗被逮

▲李姓男子不滿積欠健保費被行政執行署台南分署強制執行，竟涉嫌持啞鈴砸壞玻璃窗而吃上官司。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

1名李姓男子，不滿積欠健保費被行政執行署台南分署強制執行，竟涉嫌持啞鈴砸壞玻璃窗，台南分署立即向轄區市警二分局報案，警方亦立即派員將李姓男子帶回偵辦，結束一場虛驚。

台南分署指出， 李姓義務人（住台南市永康區，42歲），滯欠健保費新台幣8千餘元，因郵局存款遭台南分署強制執行，到場時即情緒激動，表示現住永康區，未住在戶籍地，曾申請變更送達地址，為什麼未到通知，並拿起自行攜帶的啞鈴砸壞玻璃窗。

臺南分署表示，經向該股執行人員了解案件執行經過，李姓男子未曾向該股申請變更送達地址。台南分署呼籲，民眾如有因欠款而遭移送臺南分署強制執行，應保持理性，與執行人員協商解決之道。

台南分署提醒，如存款遭受台南分署強制執行扣款，該存款確為民眾及共同生活親屬生活所必需，可檢具相關資料，向台南分署申請，經台南分署審查該項扣押存款確實為民眾生活所必需者，可退還民眾。如民眾經濟上有困難，無法一次完納者，亦可向台南分署申請分期繳款。另外，民眾如果失業或生活困難，台南分署除可透過台南分署愛心社提供民眾協助外，亦可幫忙轉介至就業服務站、社會局、慈善團體等合適的福利機構，結合公私資源，協助民眾渡過難關。