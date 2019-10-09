撕清大連儂牆被抓！　陸交換生「微博po文」求助：壓力很大也很崩潰

▲清大連儂牆被陸籍交換生撕毀 。（圖／記者崔至雲攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

台灣多所大學校園近期發生「連儂牆」被撕事件，一位國立清華大學的陸籍劉姓交換生，就於9月30日撕毀海報，隨後被依毀損罪嫌函送新竹檢方偵辦。劉女昨（8）日在微博po文，「我現在壓力很大，也很崩潰，我們作為交換生在這邊處於弱勢群體，所受的委屈也不能申訴！希望能請求幫助」，並標記了「人民網」、「微博官方」。

警方日前接獲清大「連儂牆」被撕一案後，調閱相關監視器畫面，鎖定1名手撐粉紅色雨傘的劉姓陸籍交換生，犯案後劉女進入清華大學旺宏館清大圖書館內，她到案後坦承涉案，向警方表示，因立場不同，認為連儂牆上所張貼的海報及標語太過偏激，才憤而撕毀，而撕毀的海報及標語都已丟到垃圾桶。

▲發文內容 。（圖／翻攝自微博）

劉女9月30日在微博po文，稱「明天就是#新中國成立70周年#，今天學校宣傳欄居然張貼著反共和支持港獨的海報標語？！！！氣急敗壞，一把全撕了。圍觀的人很多，好在也沒有人制止我。我尊重每個地區人民的想法和觀點，但絕不容許任何人以任何理由詆毀中國。」

▲ 清大陸生發文求助 。（圖／翻攝自微博）

她8日再度po文，稱「台灣媒體捕風捉影開始曝光，大肆煽動這件事，我的個人資訊也已經被曝光。下周準備開庭審訊，後面會怎樣宣判我也不知道。我現在壓力很大，也很崩潰，我們作為交換生在這邊處於弱勢群體，所受的委屈也不能申訴！希望能請求幫助。」

▲該名學生po出撕掉的報紙 。（圖／翻攝自微博）

大批網友留言表示，「1、趕快和學校報備 2、聯繫國台辦，最近陸台關係緊張，台灣當局不會有太嚴格的處理，但有可能會提前讓你回大陸，做好準備。」、「如果需要律師費用，我們可以眾籌」、「真心不應該由個人承擔」、「我們大陸同胞都支援你」。