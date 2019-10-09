環保演講變電音舞曲！　DJ「流線胖小子」Remix瑞典少女桑柏格再創《此時此刻》

記者張靖榕／綜合外電報導

瑞典16歲少女格蕾塔‧桑伯格（Greta Thunberg）在聯合國上一席環保談話，痛批「噁心的大人們」摧毀地球的生態環境，引起全球熱議，惡搞和音樂創作也隨之而來。除了政壇、節目的嘲笑、倒吊的桑柏格人偶，網路上也出現許多DJ將她的演講混音成一首首新歌，其中「流線胖小子」（Fatboy Slim）的現場表演也在網路上廣為瘋傳。

一名網友於上周日（6日）在推特上傳一段影片，「流線胖小子」把他1998年的歌曲《此時此刻》（Right Here, Right Now），當中的人聲抽換成桑柏格的演講內容，重新混成一首歌後拿到舞台上LIVE演出。由於桑柏格的演講內容中也有提到「Right here, right now」，使舞曲迸出「新滋味」。

▲▼瑞典環保少女格蕾塔‧桑柏格（Greta Thunberg）的發言繼續在全球以各種形式發酵。（圖／路透）

影片中的現場觀眾聽得超嗨，該名網友的推文在短短3天內吸引了1.3萬人按讚、5500則留言，「這太棒了，我聽得好舒爽」、「雞皮疙瘩」、「我們已經聽過重金屬桑柏格了，但我更喜歡流線胖小子版的桑柏格」、「超酷」、「這點子超天才耶，應該要出一支單曲的，哪裡可以聽得到」、「好諷刺，在這個五光十色、二氧化碳製造量超大的場地播環保少女的歌。」

「流線胖小子」（Fatboy Slim）的本名為庫克（Norman Cook），他是英國一名DJ、音樂家和唱片製作人，1980年發跡，1998年創作出《此時此刻》，如今向桑柏格「致敬」的樂曲讓他更為人所知，作品也已經上傳到線上音樂分享平台「SoundClouud」。不過同時也有媒體批評，不論庫克的原意是好是壞或不在乎，他的歌也讓更多人戲謔地對待桑柏格的發言。