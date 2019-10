環保演講變電音舞曲！　DJ「流線胖小子」Remix瑞典少女桑柏格再創《此時此刻》

記者張靖榕/綜合外電報導

瑞典16歲少女格蕾塔‧桑伯格(Greta Thunberg)在聯合國上一席環保談話,痛批「噁心的大人們」摧毀地球的生態環境,引起全球熱議,惡搞和音樂創作也隨之而來。除了政壇、節目的嘲笑、倒吊的桑柏格人偶,網路上也出現許多DJ將她的演講混音成一首首新歌,其中「流線胖小子」(Fatboy Slim)的現場表演也在網路上廣為瘋傳。

一名網友於上周日(6日)在推特上傳一段影片,「流線胖小子」把他1998年的歌曲《此時此刻》(Right Here, Right Now),當中的人聲抽換成桑柏格的演講內容,重新混成一首歌後拿到舞台上LIVE演出。由於桑柏格的演講內容中也有提到「Right here, right now」,使舞曲迸出「新滋味」。

▲▼瑞典環保少女格蕾塔‧桑柏格(Greta Thunberg)的發言繼續在全球以各種形式發酵。(圖/路透)

影片中的現場觀眾聽得超嗨,該名網友的推文在短短3天內吸引了1.3萬人按讚、5500則留言,「這太棒了,我聽得好舒爽」、「雞皮疙瘩」、「我們已經聽過重金屬桑柏格了,但我更喜歡流線胖小子版的桑柏格」、「超酷」、「這點子超天才耶,應該要出一支單曲的,哪裡可以聽得到」、「好諷刺,在這個五光十色、二氧化碳製造量超大的場地播環保少女的歌。」

「流線胖小子」(Fatboy Slim)的本名為庫克(Norman Cook),他是英國一名DJ、音樂家和唱片製作人,1980年發跡,1998年創作出《此時此刻》,如今向桑柏格「致敬」的樂曲讓他更為人所知,作品也已經上傳到線上音樂分享平台「SoundClouud」。不過同時也有媒體批評,不論庫克的原意是好是壞或不在乎,他的歌也讓更多人戲謔地對待桑柏格的發言。

It has been brought to my attention that @FatboySlim has mixed @GretaThunberg’s speech into “right here, right now” and it’s incredible pic.twitter.com/16ZoVCG1Y7