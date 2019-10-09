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重上架「港警行蹤」APP　人民日報批蘋果公司「居心何在」

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▲▼香港1007,禁止蒙面規例。（圖／路透）

▲香港禁止蒙面規例引發抗議活動。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

針對蘋果公司一款以提供交通資訊、方便市民出行為目的，能同時通報警方行蹤的APP，《人民日報》8日評論，這款APP「便利違法活動」，讓香港的暴徒出來行凶，又大搖大擺逃避追捕，「地圖的開發者毫不避諱，要為暴徒『導航』，用心險惡；蘋果公司的批准不加掩飾，要為暴徒『護航』，居心何在？」

評論指出，蘋果公司不問黑白、不看情勢，置有目共睹的事實和真相於不顧，在先前本已拒絕該地圖上架的情況下，「卻又選擇在特殊時點批准這款應用上架香港的蘋果應用商店，為暴力亂港之徒『大開中門』，是有意要做『幫凶』嗎？」

作為一家有國際影響力的企業，蘋果公司一直享有較高聲譽，一家企業自有自己的行事標準，一家企業也當有應有的社會責任，「棄是非於不顧、讓惡行更猖狂，客觀上置更多用戶於險境，蘋果公司真的想清楚了嗎？」

商業的歸商業，政治的歸政治，沒人想把蘋果公司扯到香港正在發生的風波中，「但現在人們已有合理想象，蘋果公司自己要跳進來，要把商業和政治乃至商業活動和違法行為攪在一起。這種不智、這樣魯莽，會給蘋果公司招致多大的風浪，蘋果公司需要深思。」

《環球時報》6日根據美國彭博社報導，美國蘋果公司近日決定重新上架一款曾被其禁止上架的香港地圖應用，這款地圖應用名為「HKmap.live」，是一個名為「HKmap.live全港抗爭即時地圖」的網站的手機版。該網站因能即時顯示香港警察所在的街頭區域而被「亂港暴徒」廣泛使用，用以「躲避」警察的逮捕。

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