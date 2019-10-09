禁網＋建反恐警察基地？港府澄清：目前無計劃再啟緊急法

▲香港禁蒙面法遊行。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

《禁蒙面法》實施後，香港陸續傳出示威活動，外傳香港政府將採取禁制網路與宵禁等作法，香港政府8日澄清，有關傳聞純屬捏造，毫無事實根據。此外，特首林鄭月娥也說，目前並無計劃再次啟動該條例訂立其他新規例。她也說，不能因《禁蒙面法》過去數日未見成效，便認為該規例沒有存在必要。

《明報》9日報導，被問到立《禁蒙面法》是否以「火水救火」，林鄭月娥表示，不能夠因為這幾天看不到成效，就認為沒有必要，強調新例是要增加阻嚇。至於會否引用《緊急法》禁制互聯網，她說，目前沒有任何計劃做其他新規定。

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

香港政府新聞處8日聲明，就網上討論區有傳言指，律政司司長與法律界人士曾多次討論宵禁的法律後果和應對措施，律政司今日表示，有關傳聞純屬捏造，毫無事實根據。新聞處也澄清，網上有關在新屋嶺旁興建反恐警察基地的流言，表明傳聞全屬失實，政府沒有該計劃。

林鄭月娥8日表示，暴徒的暴力行為已沒有底線、無法無天，政府會以最大決心制止這些行為。她說，一些商店也成為暴徒攻擊目標，部分因言論觸怒暴徒所致。這些破壞行為不但損害商業活動，也製造很大恐慌，令香港難以恢復平靜。

▲ 香港《禁蒙面法》引發多起警民衝突。（圖／路透）

至於對於警方日前在行動期間扯脫記者口罩的做法，林鄭月娥指出，《禁止蒙面規例》是新生事物，政府內部會繼續研究，如何平衡立法目的與保障佩戴口罩人士的需要。她說，新聞人員因職業所需要佩戴口罩，在某些情況下可獲豁免，不受反蒙面法禁制。

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