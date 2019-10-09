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西非「身體換學分」醜聞轟動國際　記者臥底揭狼師鎖門強吻：不聽話跟妳媽說

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▲▼變態,色狼,摸,非禮,性騷擾,亂摸。（圖／CFP） 

▲ 西非多所大學存在學生被迫以肉體換取好成績的陋習。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國廣播公司（BBC）在長達一年的調查後，以紀錄片《身體換學分》（#SexForGrades）揭發西非2所頂尖大學教職員長年來利用上對下關係，涉嫌對學生性騷擾的問題，在各大社群媒體上造成轟動，引起許多名人及政界人士關注，更迫使校方展開調查。目前其中一名涉案講師已經被停職，也遭受當地教會強烈譴責。

BBC記者莫爾迪（Kiki Mordi）安排臥底記者潛入奈及利亞拉哥斯大學（University of Lagos）及迦納公立大學中歷史最悠久、規模最大的迦納大學（University of Ghana），暗中拍下教授以未來出路或成績為條件，強迫學生接受自己露骨的肢體接觸或發展不倫關係的要求。

臥底記者偽裝成17歲女學生混入拉哥斯大學，向身兼牧師的講師伊格本尼古（Boniface Igbeneghu）請教升學問題。2人最後一次見面時，伊格本尼古不僅要求在上鎖的辦公室裡和她接吻，更對她要脅道，若她「不聽話」就要告訴她母親。約一小時的紀錄片中，還有其他學生指控這名講師的惡行。其中一名學生聲稱，遭伊格本尼古騷擾的經歷導致她多次試圖自殺。

▲▼拉哥斯大學校景。（圖／翻攝自Google Maps）

▲ 拉哥斯大學涉案講師已經被停職。（圖／翻攝自Google Maps）

7日紀錄片公開後引起公憤，拉哥斯大學當天緊急召開會議，伊格本尼古立即被停職，並被禁止進入校園。伊格本尼古服務的教堂也發表聲明，與他畫清界線，表示不會寬恕牧師「令人髮指及違背聖經」的行為，並要求他辭職。

拉哥斯大學則聲明表示，對相關指控感到非常羞愧，也承諾將盡一切可能調查及打擊校內一切騷擾及威脅恐嚇的行為。此外，紀錄片顯示，有教授會將學生帶進俗稱「冷房」（cold room）的員工休息室，在裡頭對學生愛撫、發生不倫關係，而這個空間目前也被校方關閉。

另一方面，紀錄片還揭露迦納大學2名男性教師嘉波（Ransford Gyampo）及布塔克爾（Paul Kwame Butakor）與女學生的互動，但他們都否認犯案。嘉波還向當地媒體表示，計畫對BBC採取法律行動。該校反性騷擾委員會主席則宣稱，2名講師都因為這部紀錄片接受調查，但片中沒有證明他們要求學生以身體換成績的證據。

▲▼迦納大學校景。（圖／翻攝自維基百科）

▲ 迦納大學2名被控犯案的講師否認罪行。（圖／翻攝自維基百科）

這部紀錄片在奈及利亞及迦納的社交媒體上激起廣大迴響，許多推特網友譴責片中教師的行為，呼籲校方迅速做出回應，也有網友分享自己的類似經歷。紀錄片記者莫爾迪也講述她就讀大學時遭受性騷擾的過去，也正是這些經歷促使她退學，放棄從事醫學工作的夢想。

不少女性受到紀錄片的鼓勵，向BBC分享遭到性騷擾的經歷。一名拉哥斯大學畢業生8日透露，「我感受到極大的威脅。我甚至是在升上大學前就聽說過這個人（伊格本尼古）的事，也有朋友被他騷擾。」她指出，他們身為學生，相較老師本就處於弱勢，「這裡沒有權力對等。」

另一名女子凱瑟琳（Catherine）表示，以身體換學分的現象在迦納的大學中經常發生。她透露，她曾因為成績被老師約出門，事後痛苦的大哭，「不幸的是，目前沒有良好的制度。當你想要舉報時，他們會要求你提供證據。但你沒有證據，所以會被曲解，最後就成了犧牲者。」

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