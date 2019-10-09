徐永明：主席對談無限期停擺　時力目前不會挺民進黨立委候選人

▲時代力量黨主席徐永明。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨台北市黨部8日晚間舉行國政說明會，由民進黨主席卓榮泰率領黨籍議員，無黨籍立委林昶佐、台北市議員李慶元、時代力量台北市議員林穎孟及社民黨台北市議員苗博雅共同出席力挺，宣示跨黨派大團結。對此，時代力量黨主席徐永明9日表示，時代力量尚未決定在該區支持民進黨候選人，目前兩黨主席對談已無限期停擺，因此現階段沒有相挺民進黨人選的決議。

民進黨台北市黨部8日晚間舉辦台北市第八選區（文山、南中正）立委參選人阮昭雄國政說明會，其中包括林昶佐、苗博雅、李慶元、林穎孟致詞時都提到，文山區現任立委擔任多年，但許多地方建設遲遲未推動，選民服務不好，且不願支持與時俱進的改革政策，許多年輕人都希望文山區立委可換人做看看。

▲台北市議員林穎孟。（圖／記者李毓康攝）



對此，徐永明9日表示，時代力量決策會議尚未決定在台北市第八選區支持民進黨候選人，任何黨際合作都必須透過黨對黨形式進行，包括支持特定總統、立委候選人。目前時代力量與民進黨兩黨主席對談已無限期停擺，因此時代力量現階段並無相挺民進黨人選的決議。

徐永明強調，時代力量與民進黨的黨際合作，不只要經由正式的黨對黨形式進行，合作的信任基礎也必須建構於法案、政策和價值之上，例如民進黨人選承諾推動具體的進步政策法案，包括實價登錄2.0、囤房稅、反併吞滲透法、反紅媒、最低工資法等。徐永明認為，選舉場合禮貌性的到場，不等於可以上綱到黨際合作，相挺與否必須回歸到價值理念的契合。

徐永明重申，時代力量在2020大選不只會努力擴大選民認同，向百萬政黨票的目標邁進，也會持續在區域立委的選舉佈局上，找尋以人民利益優先的人選投入大選，讓選民在藍綠之外有更好的選擇。

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