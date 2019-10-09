中山大學「連儂隧道」8天速拆原因曝　高市府發文「沒復原最高罰2百萬」

▲中山大學連儂隧道。（圖／翻攝國立中山大學學生會臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

國立中山大學學生會在西子灣隧道口設置「連儂隧道」7日晚間落幕，為期僅8天，讓不少人質疑時間太短，原來是校方避免挨罰，文化局在5日發文給中山大學，指西子灣隧道具歷史建築身分，要求校方儘速復原，否則依法最高開罰200萬元。

中山大學學生會9月30日在西子灣隧道口設置隧道連儂牆，短短幾天隧道內牆上、地板都貼滿留言、塗鴉與藝術創作等，發揮「撕一貼百」撐香港力量，不少校內外人士紛紛到場留言力挺，7日晚間學生們舉辦「榮光那頭再見」的晚會，宣布落幕。

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▲中山大學連儂隧道。（圖／翻攝國立中山大學學生會臉書）

但「連儂隧道」為期8天就結束，並且還連夜拆除將把壁面噴漆復原，不少人疑惑為何時間如此短暫？原來是高雄市府文化局在5日發文給主管單位中山大學，表示有民眾向文化局檢舉隧道遭破壞，因西子灣隧道具「歷史建築」身分，依《文化資產保存法》規定，若遭毀損或有破壞必須依法處理，可罰30至200萬，文化局表示只是先發文提醒校方注意。

由於隧道牆上不僅有便利貼還有噴漆塗鴉等等，文化局也會盡快請文資委員到現場勘驗，確認是否確實復原，若出現明顯缺失，必須得進一步妥善處理，否則一旦遭文資委員認定有毀損，依法就要開罰。

▲中山大學連儂隧道現狀 。（圖／中山大學學生提供）

對此，中山大學也證實有接獲文化局提醒，學務長楊靜利表示，一切都照原計畫進行，她肯定學生表現很好，對於市府關心的問題，她說市府和學校本來就是要合作，共同做好隧道維護，那是很平常的事。

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