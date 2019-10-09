香港驚見「穿黑衣女浮屍」！黃之鋒質疑：情況不尋常…港警急發文澄清

▲海怡半島出現一具身穿黑衣的女性浮屍，不少民眾自願上前哀悼。（圖／翻攝自黃之峰臉書粉專）

記者朱世凱／綜合報導

香港近日爆發多起衝突事件，昨（8）日下午更傳出海怡半島附近出現一具「穿黑衣」的女浮屍，造成民眾人心惶惶。香港眾志祕書長黃之鋒當天晚間發文表示，過去海怡雖也發生過命案，但在這10多年居住的時間裡，從來沒想過會有浮屍案件，而且還是在下午天還亮的時候發現的，情況相當不尋常。不過港警不久後也指出，經初步調查，認為事件沒有可疑之處。

綜合港媒報導，昨日下午5點左右，香港警方接獲民眾報案指出，海怡半島附近有人形物體載浮載沉，消防船到場查看後便救起一名女子，不幸的是，女子早已沒有呼吸心跳，送往瑪麗醫院後也證實不治。警方表示，暫時還未確認女死者身份，她年約20至30歲、身高約1.65公尺、留著長髮，身穿灰色外套、黑色背心、黑褲、黑鞋。

警方查看岸邊的監視器，發現她在下午約4點半獨自一人在此處跳海，經初步調查，相信事件沒有可疑之處，列作「有人遇溺」。不過因為死者身穿全身黑色衣物，有網友便將遺體獲救時的照片，與10月1日一名被捕女示威者的相片對照後，認為相當相似，很可能是同一人。

▼港警發文駁斥死者與示威一事有關。（圖／翻攝自香港警察臉書粉專）

黃之峰懷疑案情不單純，於是在臉書表示，「就此事宜，我已聯絡管理公司，促請他們翻查錄影片段，亦將聯絡南區警民關係，了解遺體有否家屬認領，會否可循消防或任何執法人員，看看會否有任何線索或者端倪。」

警方當天深夜11點左右也在臉書粉專發文澄清，題目為「造謠容易闢謠難，女浮屍是示威者？」，直指網路傳言不真實，「經查證後，警方已經確定該名被捕人士（10月1日被捕女示威者）已經獲准保釋，亦已確定其人身安全，希望公眾不要胡亂相信未經證實的傳言。」之後還加上兩個hashtag，分別為Factcheck及「請顧及死者家屬感受」。

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