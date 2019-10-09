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氣早餐裡有頭髮！　孟加拉男秒抓刀片把23歲妻剃成光頭

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▲▼剪頭髮,理髮,當兵,國軍,剃頭,短髮。（示意圖／pixabay）

▲蒙達爾一氣之下剃光妻子的頭髮。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃翊婷／綜合報導

孟加拉焦伊布爾哈德縣（Joypurhat）一名丈夫蒙達爾在早餐中發現幾根頭髮，竟然氣得隨手抓起刀片把23歲妻子剃成光頭。雖然蒙達爾很快就被當地警方逮捕，但孟加拉人權團體認為，類似或者更悲慘的婦女受暴案件一定還有很多，畢竟光是今年上半年這段期間，平均每天都會發生3起性侵案。

根據《印度時報》報導，蒙達爾（Bablu Mondal）與妻子居住在焦伊布爾哈德縣西北邊的一座村莊，日前他起床吃早餐時，發現餐點中有幾根頭髮，氣得馬上把23歲的妻子叫來，痛罵一頓之後再拿起一旁的刀片，強行將妻子剃成光頭。

▲▼孟加拉穆斯林女子（圖／達志影像／美聯社）

▲人權團體認為，孟加拉婦女受到欺壓的情形依然很嚴重。（示意圖／達志影像／美聯社，與本案當事人無關）

焦伊布爾哈德縣警方8日證實確有此事，事情發生不久就有村民偷偷向官員通報，警方隨即前往村莊突襲，並順利將蒙達爾逮捕歸案，未來他有可能會面臨最高14年的有期徒刑。

當地維護人權的有關人士透露，這起事件其實凸顯出孟加拉婦女長期遭到欺壓的黑暗面，這樣的狀況不僅沒有隨著事件曝光而改善，反而還越來越慘，根據人權團體Ain O Salish Kendra的調查，光是今年上半年（6個月）的統計，孟加拉平均每天都會發生3起性侵案，因此他們希望政府能夠加強執法、督促有關單位伸出援手，以免更多婦女受害或受害後不敢求助。

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