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大葉高島屋宣佈10／9停業一天　「變電器故障」顧客傻眼

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▲大葉高島屋停電停業一天。（圖／大葉高島屋提供）

▲天母大葉高島屋昨晚發生停電，今宣佈停業一天。（圖／資料照）

記者蔡惠如／台北報導

天母知名百貨大葉高島屋，昨（10／8）下午6時許突然發生停電，賣場陷入一片漆黑，導致來店顧客無法購物，天母在地粉絲團都出現訊息奔相走告，過了幾個小時都還沒修好，最後決定在8時提前打烊，今（10／9）更發出公告，表示因為變電器原因，暫停營業一天，因大葉高島屋現正舉辦周年慶，也引發民眾留言表示驚訝。

▲大葉高島屋停電停業一天。（圖／大葉高島屋提供）

▲大葉高島屋停電停業一天。（圖／大葉高島屋提供）

▲大葉高島屋現正舉辦周年慶，預計一天停業損失業績達2千萬左右。（圖／大葉高島屋提供）

因昨天變電器故障導致全棟停電，從下午6時許賣場就陷入一片漆黑，民眾感到疑惑，而停電狀況持續未解決，原本晚上9時半才打烊的賣場，也提前到8時就打烊。

大葉高島屋表示，停電原因經查為館內ㄧ處變壓器意外故障，未造成客戶受困，停車場忠誠路出口也能正常駛出，昨因顧及消費者購物環境安全而決定提早打烊。為求謹慎，10／9將停業一天，進行全館設備維護檢修。因恰逢大葉高島屋25週年慶期間，如因本次停電因素，致顧客未能即時兌換贈品，為保障顧客權益，10／22前可憑10／8發票至12樓贈品處補予兌換。

▲天母大葉高島屋宣佈停業一天。（圖／翻攝大葉高島屋粉專）

今年百貨停電狀況頻繁出現，微風南山從今年1月開幕，已發生多起停電，新光三越信義新天地在數月前，A9與A11也出現停電情形。

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