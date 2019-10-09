騰出修復時間　港鐵7個站9日仍關閉晚上8點提早結束服務

▲港鐵中環站、銅鑼灣站8日遭到示威者破壞。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

繼8日關閉13站之後，港鐵9日有7個站仍然關閉，此外，為了騰出更多時間讓車務及工程團隊繼續剩餘的修復工作，列車服務將會提早於晚上8點結束，港鐵重申，確保乘客安全為首要任務，並有責任維護鐵路設施安全，因此必須在確定車站及沿線設施在絕對安全情況下服務乘客，才會重啟相關服務。

《香港01》報導，關閉的車站包括觀塘線的觀塘站、（旺角站）；荃灣線的（旺角站)；將軍澳線 的將軍澳站、坑口站；馬鞍山線的車公廟站、沙田圍站和石門站。

此外，輕鐵4條路線暫停，包括705、614、 615 、751P；706及751綫在天水圍區改道；751線在屯門區不停友愛站；所有輕鐵車輛不會行經友愛站、天榮站、銀座站、天湖站、天慈站、天水圍站。

▲香港民眾6日展開反蒙面法遊行。（圖／達志影像／美聯社）

機場快線由頭班車起，提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務；港鐵會與機管局及政府有關部門保持聯絡，按情況決定晚上8點後的服務安排，並會適時公布有關詳情；香港站、九龍站市區預辦登機手續服務正常。

港鐵指出，會繼續因應實際情況和安全考慮，在恢復服務的車站實施客流管理措施，或作出車務調動，包括在未能預先通知的情況下，再次關閉車站和安排列車不停車站、關閉車站出入口等。然而，假如車站再次遭受破壞，不排除進一步延長暫停服務的時間，影響翌日的列車服務。

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