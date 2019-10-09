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極辣咖哩塗眼睛！神戶嫩師遭校園女帝暱稱「小廢廢」　被戲弄霸凌全校皆知

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▲▼學校,大學,老師,黑板,玩手機,學生。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲神戶一名男老師遭同事霸凌，全校學生都知道。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／編譯

日本神戶一名小學男老師遭到同校的4名老師嚴重霸凌，導致身心受創，終於崩潰向校方請假。沒想到市教育委員會深入調查，卻揭發該校恐怖的霸凌手法，包括將極辣的咖哩塗在眼睛上，或是將欺負過程當笑話告訴學生，讓學生一起嘲笑該名男老師。

綜合日媒報導，受害的20多歲男老師遭4名前輩嚴重霸凌，包括坐他的車故意潑飲料、多次踢車，用纸芯狂打他的屁股，要他傳性訊息給其他女老師，甚至逼迫他吃極度辛辣的咖哩，再拿咖哩塗在他的嘴唇及眼睛上，各種暴力、性騷擾的行為終於逼得男老師崩潰請假。

根據市教育委員會的調查，4名霸凌者是3名30多歲的男老師及1名40多歲的女老師，從2018年起就開始不斷霸凌受害男老師，不時辱罵他「白癡」、「垃圾」，並為他取了一個有著「廢物」（ポンコツ）意思的「小廢廢」（ポンちゃん）外號，最後將所有欺負過程當作玩笑告訴學生。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

雖然今年6月時，數名老師向學校反應受害男老師造到嚴重欺負，不過校方在7月回應「已經指導並解決過度戲弄的人際關係問題」。然而，顯然霸凌仍在持續，因為受害男老師就在9月起頻頻向校方請假。

此事引起日本媒體關注，並由TBS電視台製作專題。電視台追查發現，霸凌的領頭者是40多歲的女老師，因為深得前任校長喜愛，因為任教許久，「在校內發言非常有力，幾乎是一位女帝，定下了霸凌標準」，也是她將霸凌過程告訴學生。

如今，市教育委員會正在討論霸凌老師的處罰，恐怕會將他們從此校辭退，但不會剝奪他們的教師證照，不排除有機會在其他學校任教。

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