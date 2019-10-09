台南柳科工廠污染違法重罰　環保局強化稽查深度

▲台南市環保局至柳營環保科技園區內1家工廠，進行深度稽查，現場開立5張罰單，最高可處2千萬元罰鍰。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局至柳營環保科技園區內1家工廠，進行深度稽查，盤點可能之異味產生源，分別發現該廠未依空污許可操作、未有效收集空氣污染物、廢棄物未依規定標示及貯存、廢棄物申報資料不平衡及水污染防治措施操作未記錄，現場開立5張罰單，最高可處2千萬元罰鍰。

環保局表示，柳營環保科技園區是大新營地區主要的空氣污染陳情對象之一，2019年度至今已查獲7廠家違規，這次再次結合4個科室各領域專業稽查人員進行聯合稽查，針對空氣污染、水污染、廢棄物貯存3個面向進行總體檢，現場查獲空氣污染設備未依許可操作及未有效收集空氣污染物；事業廢棄物未妥善貯存、貯存地點或設施未有中文標示及申報資料不平衡；水污染防治措施操作未定期記錄等缺失依法進行告發，並要求限期改善。

另外稽查發現該廠未依空污許可操作違規情事屢次發生，希望藉由這次專案聯合稽查，懲戒業者應確實依各項許可操作，避免污染環境，也希望所有的工廠引以為戒。

環保局長林淵淙表示，黃偉哲市長對於民眾生活品質的提升極為重視，柳營環保科技園區是台南市空污重點管制區域，將藉由源頭輔導管制、強化相關改善措施及嚴格查察的手段，持續不定期發動聯合稽查，若查獲不當排放，將依法嚴懲，絕不寬貸，並呼籲業者勿心存僥倖，務必依照相關規定做好防制措施，維護大新營地區環境品質。