畫面曝光！拉布拉多犬誤踩手槍射爆女左腿「流血如柱」　一臉無辜呆站車內

實習記者許祐誠／綜合報導

美國奧克拉荷馬州日前發生一起離奇槍擊事件。一名老翁開車載著44歲女看護斯普林格（Tina Springer），後座的拉布拉多犬莫莉（Molly）因太興奮竟誤觸手槍，導致直接射中女看護腿部，讓警方接獲報案時相當驚訝。最新影片曝光，只見肇事汪一臉無辜的模樣，恐怕讓女看護也不忍心苛責。

據《每日郵報》報導，事件發生在3日下午2時30分，79歲翁帕克斯（Brent Parks）開著貨車載著斯普林格，結果等平交道期間，莫莉突然興奮地跳到前座，誤觸發一把0.22口徑的手槍，導致女看護左腿冒出血柱。當下，帕克斯馬上報警處理，結果對方還驚訝地確認，「狗開槍打死了她？」

▲拉布拉多犬天生個性溫和、活潑、沒有攻擊性和智能高，是適合被選作導盲犬或其他工作犬的狗品種。（圖／免費圖庫pxhere）

從影片中可以看到，當警方抵達現場後，受傷看護痛苦地哀嚎，甚至向老翁訴苦「我感覺不太好」、「告訴我的孩子我愛他們」，結果肇事汪一臉無辜地站在車內，完全不知道自己差點犯下命案。幸運的是，女看護最終平安無事，警方也在車內找到3個彈殼。

值得一提的是，對於毛孩差點犯下的命案，老翁8日接受採訪時，已經調適好心情，甚至能相當輕鬆地說「有一隻殺人狗，好吧，她沒有殺死她....」，態度和案發當下著急的模樣有著相當大的落差。