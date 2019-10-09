觀光局國旅組長開會後突昏迷猝死　林佳龍哀悼：會從優撫恤

▲交通部觀光局國民旅遊組組長曾維德上個月才到交通部報告，如今傳出離世消息令人惋惜。（圖／記者胡順惠攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部觀光局國民旅遊組組長曾維德，8日在局內開完會後搭高鐵返回台中家途中突然昏迷，急救後宣告不治，享年53歲。對此，交通部長林佳龍表示，昨天曾組長因心肌梗塞過世，我們都感到震驚、心疼，他是非常優秀的公務員，交通部會從優撫恤、協助善後。

林佳龍上午赴立法院交通委員會備質詢，會前受訪時表示，昨天曾組長從國旅組在霧峰的辦公室到交通部觀光局開會，是報告有關於台灣燈會相關的業務，他是非常優秀的公務員，這些年來推動像是台灣好行、台灣燈會等都獲得各界肯定。昨天他因公猝死，第一時間已經趕往醫院，也會協助家屬處理後事。

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▲林佳龍表示，曾組長是非常優秀的公務員，會從優撫恤。（圖／記者賴文萱攝）

至於是否是因手上業務、工作量太大導致？林佳龍表示，曾組長負責的業務是國旅組，主要是處理台灣燈會、溫泉補助等等，秋冬遊補助部分最主要是業務組跟其他單位在負責，是不是有過勞或其他狀況，會盡速來了解。

他表示，對於同仁都是以拼命三郎心情在投入公務，我們要多關心他們身心的壓力，強調會從優撫恤，協助家屬善後，也希望同仁在投入工作之餘，能多注意自己身體情況。