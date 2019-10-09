華聞快遞／陸企業「全面暫停」NBA合作　11家合作夥伴集體抵制

▲（右）NBA火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）。（圖／美聯社／達志影像）

《北京》陸企業全面暫停與NBA合作 11家官方合作夥伴集體發聲

針對NBA休士頓火箭隊總經理莫雷的支持香港言論，截至8日，NBA中國官網上列出的25個NBA官方合作夥伴中，有11家中國品牌已經公開宣佈中止或暫停與NBA的合作，分別為安踏、長虹、攜程、德克士、一嗨、康師傅、美菱、蒙牛、咪咕、吾尊、小贏科技，另外2家尚未公開發聲的有中資背景的品牌，均系中外合資企業。（澎湃新聞）

《福建》平潭影視產業總體規劃出爐 發佈20條影視政策

嵐島8日舉辦以「影視新地標 平潭新引擎」為主題的影視產業新聞發佈會，平潭影視產業總體規劃新鮮出爐，新版平潭影視政策20條首發，平潭•竹嶼灣影視基地一期竣工開業，5家企業項目集中簽約。該基地由原平潭利亞船廠改造而來，規劃總用地面積36萬平方公尺、總建築面積56萬平方公尺，總投資約37億元（人民幣，下同，約新台幣160億元），是集影視製作、影視教育培訓、影視文化旅遊、商業、醫院及配套服務為一體的大型文旅綜合專案。（福建日報）

《北京》三大運營商5G用戶預約數突破1000萬

大陸三大電信運營商近日透露最新的5G套餐預約量，中國移動超過592萬戶，中國電信超過208萬戶，中國聯通超過200萬戶，三家突破1000萬預約量，不過均未公佈5G流量套餐的細則。有分析認為，運營商制定套餐計費規則本身是一件複雜的工作，一方面要避免跟現有規則衝突，另一方面要爭取更多目標客戶，而且，還要儘量避免對既有套餐形成太大影響。（澎湃新聞）

《廣東》房產交易平台房多多將赴美上市

居住服務互聯網平台深圳市房多多網路科技有限公司於9日，正式向美國證券交易委員會（SEC）遞交招股書，擬進行首次公開募股（IPO），計畫交易代碼為「DUO」，或將成為中國產業網際網路SaaS第一股。截至今年6月30日的6個月內，房多多的收入同比增長55.4%，由2018年同期的10億元增長至16億元。（澎湃新聞）

▲10月3日晚，在洪崖洞民俗風貌區，眾多遊客正在觀光遊覽。（圖／翻攝自《重慶日報》）

《廣東》廣州佔廣東全省總接待量約三分之一

據廣東省文化和旅遊廳統計，今年「十一連假」全省共接待遊客5507.7萬人次，同比增長9.1%；收入464.9億元，同比增長13.3%。其中，廣州市接待市民遊客1623.83萬人次，佔全省總接待量約三分之一，文旅市場龍頭引領地位進一步凸顯。（南方日報）

《福建》28家綠色工廠上榜綠色製造新名單

工業和資訊化部公佈第四批綠色製造名單，福建省有28家綠色工廠、5種綠色設計產品、1家綠色園區、6家綠色供應鏈管理示範企業上榜，包括廈門火炬高技術產業開發區入圍綠色園區、鳳竹紡織、福光光電、厚德節能科技等。（福建日報）

《北京》陸高鐵將用上「中國軸」

洛陽軸承廠近日傳來消息，目前已完成時速250公里、350公里的高速鐵路軸承產品設計、工藝研究及樣品製造，產品通過了120萬公里耐久性台架試驗，試驗結果顯示軸承狀態完好，符合標準要求，洛軸已打通高鐵軸承研製技術通道，基本具備高鐵軸承批量生產條件，「未來，中國的高鐵將用上『中國軸』！」（科技日報）

《上海》最新房貸利率出爐 首套房最低4.65%

房貸新政8日正式生效，此次定價機制改革後，在上海購入首套房的最低利率仍有折扣，為4.65%，與原本95折利率4.655%基本相同，稍有下降。二套房最低利率為5.45%，比原本利率高出了一些。就各行具體執行情況來看，國有大行可能會靠近最低利率執行，而已有股份制銀行表示將執行4.85%的基準利率。（上觀新聞）

▼上海市。（圖／CFP）