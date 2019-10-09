一早5點叫熊貓！仙女妹「暖心舉動」：希望你喜歡　外送員門口僵化...喊謝謝

▲外送員把握時間送餐，就怕客人肚子餓！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

外送員在馬路上奔波送餐，客人的一句暖心話，都可能成為他們一天的精神來源！一名女網友透露，日前清晨5點叫外送，就怕外送員餓肚子，順便多點一碗滷肉飯，暖心之舉讓一大票網友讚爆「仙女下凡了！」

一名女網友在臉書《爆廢公社》表示，昨（8）日清晨5點多起床，肚子咕嚕咕嚕作響，她好奇打開foodpanda覓食，但最早營業的店家要等到6點15分，「我心裡想那好吧，我就點炒麵跟豬血湯！」動動手指點餐時，原PO腦海忽然閃過幾個念頭，「這麼早會有熊貓送嗎…我想，這麼早就跑單子的熊貓，應該還沒吃早餐吧？」窩心的原PO決定多點一碗滷肉飯，並在備註欄提醒，另準備一個袋子包起來。

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時間一到6點30分，外送員迅速抵達家門，親手遞上熱呼呼的早餐，正當對方要下樓離去時，原PO暖心拿出滷肉飯，下秒燦笑直呼「這個是給你的！」突如其來的反應，讓外送員又驚又喜，原PO趕緊解釋，「這麼早你應該還沒吃飯吧？這個是點給你吃的，希望你喜歡」，而外送員還停留在驚訝表情中，直呼「謝謝！」

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▲網友超感動！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

不過，店家沒有附上餐具，原PO發現後，急忙叫住外送員，下秒轉身進屋去拿免洗碗筷，兩人相視而笑，原PO也再次真心喊話，「辛苦你了，騎車小心！」目送對方離去。對此，原PO感慨，「小小一碗滷肉飯，是我對熊貓外送人員心中的小心意。雖然我不懂熊貓內部，但是希望每隻熊貓都能順利賺錢，還有一定要騎車小心喔！」

暖能量文章放送，讓大批網友暖上心頭，紛紛讚爆「妳一定是天使」、「人都是互相的！妳真的很棒」、「仙女下凡了」、「 小姐姐心好美」、「好感動…也許是位為了生活而努力打拚的人，一早遇到那麼溫暖的事，我是對方應該會爆哭出來」、「一早就有好心情，從同理開始，妳真棒」、「曾經凌晨在工作場所叫一杯手搖飲料，總共85元， 送來後給他100元說不用找了，不是我有錢，是大家一樣賺辛苦錢」、「暖炸，我自己是叫外送的時候找的零錢都讓他們當小費，他們在外奔波也是很辛苦的」。

留言串也釣出不少外送員或同業，暖哭回應「常常聽到客人跟我說辛苦了，我也超感動的」、「同為兼職小熊貓，我只能說：X！直接暖哭」、「有妳真好（熊貓路過）」、「希望我也能遇到跟妳一樣好的客人」、「我自己是UE司機，今天也叫了自己人，也是多買一杯綠茶請司機喝，他很開心，我也是」、「怎麼就沒客人對我好一點，宅配路過」。

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