　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

港警驅散示威者　遭「空投單車」擊中秒倒地...頭、頸受重傷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者蔡儀潔／綜合報導

《禁蒙面法》生效的前後4天，全港多區爆發激烈衝突，暴力程度未因新規例而降溫。警方8日表示，過去週末的衝突中，共有14名警員在行動中受傷，包括7日晚間在將軍澳，有示威者由天橋高處向下投擲共享單車，擊中一名警員，導致其頭部、頸部重傷，送往醫院治療。

▲▼香港1007,禁止蒙面規例。（圖／路透）

▲7日晚間的示威活動。（圖／路透）

警察公共關係科署理總警司江永祥指出，截至7日的行動，警方於週末衝突中有14名警員因行動而受傷，包括4日一名便衣警在元朗執勤時被示威者圍毆及用汽油彈襲擊，他左前額、後腦等多處受傷；7日晚一名警員在將軍澳驅散示威者時，被人從高處投擲單車襲中頭部，受傷倒地，他頭及頸部重創。

江永祥表示，更令人髮指的事是，有「暴徒」在馬路上強行截停路上車輛，強行檢查司機及乘客的隨身物品及手機，他們表明截車是為了揪出休班警或持相反意見的人，警方嚴正指出公然侵犯市民行為，有機會干犯遊蕩、非法集結、刑事恐嚇等，一經定罪，遊蕩罪最高可判兩年監禁，其餘兩罪名則可判五年監禁。

▲▼香港《禁止蒙面規例》風波，示威者7日走上街頭，爆發警民衝突。（圖／（圖／路透））

示威者7日走上街頭，爆發警民衝突。（圖／路透）

他接著稱，警方已加強路面巡邏，並在過去數天在至少5個地方，包括元朗、屯門、將軍澳、荃灣、東區打擊非法路障，共拘19人，包括17男2女，年齡介乎13至32歲，涉嫌非法集結、身處非法集結時使用遮面用品、藏有攻擊性武器、阻止警員執行職務等罪名。

ET快訊
中山大學「連儂隧道」8天速拆！高市府發文：沒復原罰2百萬
獨／NBA中國賽湖人、籃網活動全部取消！兩隊下午將統一開記者
高醫男大生練舞爭場地　潑對方「化骨水」全身冒白煙慘死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港警驅散示威者　遭「空投單車」擊中秒倒地...頭、頸受重傷

獨／NBA中國賽再有活動取消　湖人、籃網下午上海統一開記者會

香港驚見「穿黑衣女浮屍」！黃之鋒質疑：情況不尋常…港警急發文澄清

騰出修復時間　港鐵7個站9日仍關閉晚上8點提早結束服務

台妹告白「台灣人就是中國人」！身分遭起底…曾唱過「包子歌」

28家陸企被列入「實體清單」　陸商務部：敦促美方停止說三道四

「高拋」爽吃花生下秒慘卡支氣管...他滿臉脹紅急送醫撿回一命

馬蹄露縫11針！微博曬傷勢報平安：現在還可以　萬名陸網友心疼

TIFFANY孫菲菲「遮眼照」被指仿效反送中　陸網友自發滅火：想太多

影／挑戰玻璃棧道！他嚇得「全身僵硬＋雙眼直視天」被扶下來　網笑：他太難了

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

鬼鬼首上《玩很大》！紅隊認證「超強女來賓」　為小鬼卯起來「反擊魔王」Man炸

李芷婷奪《好聲音》第三名！　和王力宏合飆《緣分一道橋》

火雞王4你？養殖場旁喊「咕嚕咕嚕」 後方小弟齊歡呼...他：當大哥真爽

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

兜圈挑戰！奴才開口只唱6字 憤怒喵爆衝狠巴頭：閉嘴啦

李榮浩攜12位學員登鳥巢唱《年少有為》　網狂轟：根本車禍現場

港警驅散示威者　遭「空投單車」擊中秒倒地...頭、頸受重傷

獨／NBA中國賽再有活動取消　湖人、籃網下午上海統一開記者會

香港驚見「穿黑衣女浮屍」！黃之鋒質疑：情況不尋常…港警急發文澄清

騰出修復時間　港鐵7個站9日仍關閉晚上8點提早結束服務

台妹告白「台灣人就是中國人」！身分遭起底…曾唱過「包子歌」

28家陸企被列入「實體清單」　陸商務部：敦促美方停止說三道四

「高拋」爽吃花生下秒慘卡支氣管...他滿臉脹紅急送醫撿回一命

馬蹄露縫11針！微博曬傷勢報平安：現在還可以　萬名陸網友心疼

TIFFANY孫菲菲「遮眼照」被指仿效反送中　陸網友自發滅火：想太多

影／挑戰玻璃棧道！他嚇得「全身僵硬＋雙眼直視天」被扶下來　網笑：他太難了

WEF全球競爭力排名台灣進步至12名　國發會：人才「技能」仍須努力

Twitter洩露用戶資料給廣告商　利用電話和信箱傳送「專屬廣告」

環保演講變電音舞曲！　DJ「流線胖小子」Remix瑞典少女桑柏格再創《此時此刻》

三年級社會作業藏陷阱！　媽媽一看「露出老司機邪笑」　網腦補：以上皆是啊

體操世錦賽／美國女團5連霸　拜爾絲21獎牌史上最強

台灣大型車1年事故1500件　視野輔助系統2020元旦起列定檢項目

張競／共軍新艦下水　戰力尚待觀察

前職棒球星王傳家偷吃一審無罪　二審仍判無罪確定

新住民正妹領銜！移民署國慶花車　台姐選美亞軍張宇臻秀舞超吸睛

消失的蛋蛋不要輕忽　隱睪症狗狗轉「惡性腫瘤」機率大

大陸熱門新聞

台妹告白「台灣人就是中國人」！身分遭起底

雙胞胎媽「私處整形」慘死手術台！

劉在錫節目提反送中　陸刪除片段

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

出國玩同事傳代買清單　她一看氣炸

NBA中國活動再取消　下午上海記者會

60歲媽「做試管」獲雙胞胎　網卻怒了

陸娛樂圈加入抵制　切割NBA活動

港澳版iPhone升級iOS 13.1「國旗Emoji」消失

陸商務部：敦促美方停止說三道四

高拋花生入嘴慘卡支氣管...他送醫撿回一命

女友曾是AV女優　25歲男崩潰…

長髮辣妹當街「摟脖強吻」梅西

員警抓走爸爸…警謊言安慰2歲兒　網讚爆

更多熱門

相關新聞

NBA中國活動再取消　下午上海記者會

美國NBA球隊火箭總管莫雷推特「撐香港」延燒，影響正於大陸上海舉行的湖人、籃網隊季前熱身賽行程。經《ETtoday 新聞雲》記者稍早向NBA中國官方窗口確認，今（9日）上午和中午，原定舉行的籃網隊媒體採訪、湖人隊訓練和NBA Cares活動全數取消，改由下午4點30分，兩隊統一於浦東出席記者會面對媒體。

香港驚見「穿黑衣女浮屍」黃之鋒質疑不尋常

NBA主席曝姚明超火大　盼找到共識

NBA主席席爾瓦：仍將出席中國賽

蔡英文回應NBA被停播、爐石選手遭禁賽

關鍵字：

禁蒙面法香港香港遊行示威

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅專寵小三子瑜！「壞壞對話」全被曝

即／iPhone傳災情狂跳視窗　網友崩潰了

看護毒害歌王　「白髮稀疏」鼻插管躺床

合照比OK手勢　環球影城員工開除

21歲正妹「瞳孔照出倒影」！男粉Google街景找到她家

高中妹「粉紅肉爆肛」醫：第4度了！1句話惹哭媽

金鐘視帝「廟裡109秒衝刺片」瘋傳！2年尬80女風流史曝光

快訊／觀光局組長搭高鐵途中離世　享年53歲

入秋首波冷空氣探20℃！收假變天

隔23年《灌籃高手》宣布好消息！活久見奇蹟網歪樓

妻子宮破裂、兒發黑亡　父11點淚問

停別人家門口！車主拉鐵門落跑…網砲翻

王瞳硬搭已婚馬俊麟！被警告：絕對有報應

溫昇豪「羅浮宮千萬走秀」遭詐騙！難堪場面曝光

侵門踏戶前2天　王瞳回收艾成

更多

最夯影音

更多
海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼
海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

鬼鬼首上《玩很大》！紅隊認證「超強女來賓」　為小鬼卯起來「反擊魔王」Man炸

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面