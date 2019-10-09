港警驅散示威者　遭「空投單車」擊中秒倒地...頭、頸受重傷

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者蔡儀潔／綜合報導

《禁蒙面法》生效的前後4天，全港多區爆發激烈衝突，暴力程度未因新規例而降溫。警方8日表示，過去週末的衝突中，共有14名警員在行動中受傷，包括7日晚間在將軍澳，有示威者由天橋高處向下投擲共享單車，擊中一名警員，導致其頭部、頸部重傷，送往醫院治療。

▲7日晚間的示威活動。（圖／路透）

警察公共關係科署理總警司江永祥指出，截至7日的行動，警方於週末衝突中有14名警員因行動而受傷，包括4日一名便衣警在元朗執勤時被示威者圍毆及用汽油彈襲擊，他左前額、後腦等多處受傷；7日晚一名警員在將軍澳驅散示威者時，被人從高處投擲單車襲中頭部，受傷倒地，他頭及頸部重創。

江永祥表示，更令人髮指的事是，有「暴徒」在馬路上強行截停路上車輛，強行檢查司機及乘客的隨身物品及手機，他們表明截車是為了揪出休班警或持相反意見的人，警方嚴正指出公然侵犯市民行為，有機會干犯遊蕩、非法集結、刑事恐嚇等，一經定罪，遊蕩罪最高可判兩年監禁，其餘兩罪名則可判五年監禁。

▲示威者7日走上街頭，爆發警民衝突。（圖／路透）

他接著稱，警方已加強路面巡邏，並在過去數天在至少5個地方，包括元朗、屯門、將軍澳、荃灣、東區打擊非法路障，共拘19人，包括17男2女，年齡介乎13至32歲，涉嫌非法集結、身處非法集結時使用遮面用品、藏有攻擊性武器、阻止警員執行職務等罪名。