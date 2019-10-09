華聞快遞／陸「個人房貸利率」新規實施　專家：未來有下降可能

▼北京市。（圖／CFP）

《北京》大陸個人房貸利率新規實施 專家：未來有下降可能

10月8日開始，大陸個人房貸利率新規正式實施，新發放的商業性個人住房貸款利率將參照貸款市場報價利率（LPR）進行定價。新規實施前，曾引發房貸利率可能上漲的擔憂，對此專家認為，從當前情況看，房貸實際利率並無多少變化，不會對購房者的按揭貸款成本產生實質性影響。有業內人士還認為，隨著LPR未來下降預期的增強，房貸利率有下降的可能。（中新社）

《甘肅》甘肅取消68項證明事項讓群眾「辦證少跑腿」

甘肅省人力資源和社會保障廳下發通知，明令取消68項證明事項，讓群眾「辦證少跑腿」，包含取消職業技能鑑定、工傷登記、社會保障卡芯片備案等68項證明事項，改為部門內部核查、網路核驗。（中新社）

《重慶》重慶今年1253億元政府債券發行完畢

重慶市財政局指出，該局上月底在深交所成功發行今年重慶第四批政府債券206.3億元（人民幣，下同）。至此，重慶今年計劃發行的1253.3億元政府債券已經發行完畢，圓滿完成大陸財政部規定的9月底前各地完成全年新增債券發行的任務要求。（中新社）

《南京》南京：三年建設4.5萬多個公共停車泊位

針對城市停車難問題，南京市近日頒布《南京市主城區社會公共停車設施建設三年行動計劃（2019—2021）》，計劃在2021年前建設4.5萬多個公共停車泊位。（新華網）

▼南京市。（圖／CFP）



《福建》福建「十一」黃金周假日旅遊收入同比增長逾2成

福建省文化和旅遊廳7日晚間指出，今年「十一」黃金周期間，福建省累計接待國內外遊客3722.98萬人次，同比增長17.8%；累計實現旅遊收入309.28億元（人民幣），同比增長22.5%。（中新社）

《河北》河北：50項專利技術獲省級專利獎

河北省市場監管局（知識產權局）、省科技廳、省發改委等十部門聯合發布2018年河北省專利獎授獎決定，決定授予「用於發動機的配氣機構及具有其的發動機和車輛」等50項專利技術河北省專利獎。（新華網）

《四川》十一國慶假期 超過6785萬人次遊四川

四川省文化和旅遊廳７日表示，2019年十一國慶假期，全省共接待遊客6785.8萬人次，同比增長9.6%；實現旅遊綜合收入530.42億元（人民幣），同比增長10%。（新華網）

《河北》河北：向無有效身份證件人員出租房屋將被罰

北省人大常委會近日表決通過《河北省租賃房屋治安管理條例》，提出將對租賃房屋治安管理實行訊息登記制度，出租人及房屋租賃中介機構都不得向無有效身份證件的人員出租或介紹租賃房屋。（新華網）

▼河北省。（圖／CFP）