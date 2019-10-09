　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／陸「個人房貸利率」新規實施　專家：未來有下降可能

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北京市。（圖／CFP）

▼北京市。（圖／CFP）

《北京》大陸個人房貸利率新規實施　專家：未來有下降可能

10月8日開始，大陸個人房貸利率新規正式實施，新發放的商業性個人住房貸款利率將參照貸款市場報價利率（LPR）進行定價。新規實施前，曾引發房貸利率可能上漲的擔憂，對此專家認為，從當前情況看，房貸實際利率並無多少變化，不會對購房者的按揭貸款成本產生實質性影響。有業內人士還認為，隨著LPR未來下降預期的增強，房貸利率有下降的可能。（中新社）

《甘肅》甘肅取消68項證明事項讓群眾「辦證少跑腿」

甘肅省人力資源和社會保障廳下發通知，明令取消68項證明事項，讓群眾「辦證少跑腿」，包含取消職業技能鑑定、工傷登記、社會保障卡芯片備案等68項證明事項，改為部門內部核查、網路核驗。（中新社）

《重慶》重慶今年1253億元政府債券發行完畢

重慶市財政局指出，該局上月底在深交所成功發行今年重慶第四批政府債券206.3億元（人民幣，下同）。至此，重慶今年計劃發行的1253.3億元政府債券已經發行完畢，圓滿完成大陸財政部規定的9月底前各地完成全年新增債券發行的任務要求。（中新社）

《南京》南京：三年建設4.5萬多個公共停車泊位

針對城市停車難問題，南京市近日頒布《南京市主城區社會公共停車設施建設三年行動計劃（2019—2021）》，計劃在2021年前建設4.5萬多個公共停車泊位。（新華網）

▼南京市。（圖／CFP）

▲南京（圖／CFP）

《福建》福建「十一」黃金周假日旅遊收入同比增長逾2成

福建省文化和旅遊廳7日晚間指出，今年「十一」黃金周期間，福建省累計接待國內外遊客3722.98萬人次，同比增長17.8%；累計實現旅遊收入309.28億元（人民幣），同比增長22.5%。（中新社）

《河北》河北：50項專利技術獲省級專利獎

河北省市場監管局（知識產權局）、省科技廳、省發改委等十部門聯合發布2018年河北省專利獎授獎決定，決定授予「用於發動機的配氣機構及具有其的發動機和車輛」等50項專利技術河北省專利獎。（新華網）

《四川》十一國慶假期　超過6785萬人次遊四川

四川省文化和旅遊廳７日表示，2019年十一國慶假期，全省共接待遊客6785.8萬人次，同比增長9.6%；實現旅遊綜合收入530.42億元（人民幣），同比增長10%。（新華網）

《河北》河北：向無有效身份證件人員出租房屋將被罰

北省人大常委會近日表決通過《河北省租賃房屋治安管理條例》，提出將對租賃房屋治安管理實行訊息登記制度，出租人及房屋租賃中介機構都不得向無有效身份證件的人員出租或介紹租賃房屋。（新華網）

▼河北省。（圖／CFP）

▲▼河北省。（圖／CFP）

ET快訊
來台喪命！家屬「邊直播邊認屍」　火化當天…接體員鼻酸：很慚愧
黃河認了109秒DIY片　還原8年前自拍真相
獨／NBA北京旗艦店「插滿五星旗」　火箭隊商品全下架
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

獨生女10年前意外喪命…60歲媽想拼孩子「做試管」喜獲雙胞胎！網卻怒了

影／吃火鍋撈出「女性護墊」…女客氣炸求償3千萬！結局「免賠」網戰翻了

空腹吃芒果長出「6cm胃結石」痛爆　她動手術竟切不碎…醫神招解救：喝可樂！

影／搭飛機脫鞋…空服員提醒穿上　他秒撂「晶晶體」開噴：你在make problem！網戰翻

影／21歲女大生「熬夜上網」爆瘦+肚痛…醫檢查見「腹腔腫瘤」嘆：癌末了

吃飯拿不穩湯匙！5歲童狂手抖…醫檢查愣了：腦內長出「一團頭髮+牙齒」

影／驚悚瞬間曝光！25歲女路過商場「慘遭3m鐵架重砸」…1秒慘死路人面前

好心送人妻回家！他竟從「4F重摔2F吐血昏迷」骨頭斷了…友人嚇：老公在家

帶身高155女友回家！媽一看狂反對「太矮了」…他聽原因秒心累：我也才169

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」！員工嘆：處理到沒空吃飯…網揭關鍵主因

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

鬼鬼首上《玩很大》！紅隊認證「超強女來賓」　為小鬼卯起來「反擊魔王」Man炸

李芷婷奪《好聲音》第三名！　和王力宏合飆《緣分一道橋》

火雞王4你？養殖場旁喊「咕嚕咕嚕」 後方小弟齊歡呼...他：當大哥真爽

李榮浩攜12位學員登鳥巢唱《年少有為》　網狂轟：根本車禍現場

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

兜圈挑戰！奴才開口只唱6字 憤怒喵爆衝狠巴頭：閉嘴啦

陸小學夯跳繩「每分鐘170個」　家長崩潰：簡直是學生的命

多圖／港鐵帶記者視察車站　旺角變水世界、觀塘站仍留燒焦味

邊寫作業邊看卡通…心急媽順手往「後腦杓一巴」　8歲女兒頭暈狂嘔當晚身亡

嫌醫藥費太貴！狠飼主怒問「死了不用收錢？」　下秒「狠摔+狂踹」病狗

影／21歲正妹穿自製「塑膠婚紗」爆紅　靠直播月入上萬

港警LINE報料熱線出包　彈出「錯誤」訊息無法加入...網揭：達人數上限

NBA撐香港／剛砸460億買5年轉播權　「騰訊體育」恐成最大受害者

NBA撐香港／移動長城加盟！火箭隊價值翻漲100%　前老闆：感謝姚明

評／民族意識對決西方價值　Houston, you have a problem！

華聞快遞／陸「個人房貸利率」新規實施　專家：未來有下降可能

雙十連假不想出門？兩大OTT片單讓你影劇狂嗑四天

見正妹老闆好興奮！色廚師「強抱撈海鮮」　遭索賠他秒自首：拜託判輕點

台中109年總預算一讀通過　盧秀燕：敢要預算就要把事做好

又碰超強日、澳　中華女籃拚東京奧運大難題

住3年退租！她「怕被扣押金」打掃完美炸　網一看跪了：房東賺到

華碩第3季品牌營收為861億元　年增7%優於預期

獨／打臉韓國瑜喊「安居」！凌晨2度放鞭炮+潑漆恐嚇　警冷回：你搬家啊

可惡山老鼠狠砍百年神木　7盜木者遭判「坐牢＋併科罰金上億元」

接到一通電話失蹤4個月　高雄男成白骨！遭餵毒痛打鬧出人命後丟包

蔡易餘喊話勿陷「販賣機進校園」議題　卓榮泰：不是追打是探討公共政策

【魔術Davio】小嗨滑滑步機 廢片企劃 ft.小嗨

大陸熱門新聞

台妹告白「台灣人就是中國人」！身分遭起底

獨家直擊　NBA北京旗艦店「插滿五星旗」

雙胞胎媽「私處整形」慘死手術台！

NBA中國活動再取消　下午上海記者會

劉在錫節目提反送中　陸刪除片段

寵物店可愛小蛇 養4年變恐怖巨蟒

撕連儂牆被抓　陸生po文求助

《灌籃高手》井上雄彥按讚挺港文　大陸網友：永別

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

出國玩同事傳代買清單　她一看氣炸

60歲媽「做試管」獲雙胞胎　網卻怒了

陸娛樂圈加入抵制　切割NBA活動

港澳版iPhone升級iOS 13.1「國旗Emoji」消失

女友曾是AV女優　25歲男崩潰…

更多熱門

相關新聞

大馬追5G熱潮　明訊、華為簽約改舊況

大陸通訊龍頭「華為」在近日與馬來西亞的「明訊」（Maxis）正式簽約，日後將為馬來西亞提供5G的網路設備及服務。在雙方合作之際，5G技術將成為驅動馬來西亞各行各業改變的最大動力，並藉此提升全球競爭力，讓經濟發展有所推進。

十一假期重慶接待遊客3859.61萬人次

夜遊經濟火爆！山西旅遊收入超過400億人民幣

福建加強閩台「5G領域」合作

大陸高技術製造業較快增長

關鍵字：

華聞快遞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

21歲正妹「瞳孔照出倒影」！男粉Google街景找到她家

連千毅專寵小三子瑜！「壞壞對話」全被曝

恐怖高材生化骨水殺人！太極阿伯慘死

合照比OK手勢　環球影城員工開除

看護毒害歌王　「白髮稀疏」鼻插管躺床

即／iPhone傳災情狂跳視窗　網友崩潰了

王瞳「飆罵爸媽三字經LINE對話」起底！

金鐘視帝「廟裡109秒衝刺片」瘋傳！2年尬80女風流史曝光

高中妹「粉紅肉爆肛」醫：第4度了！1句話惹哭媽

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

王瞳硬搭已婚馬俊麟！被警告：絕對有報應

妻子宮破裂、兒發黑亡　父11點淚問

入秋首波冷空氣探20℃！收假變天

通靈2首播PTT傻眼一片！瑤瑤吐實說

隔23年《灌籃高手》宣布好消息！活久見奇蹟網歪樓

更多

最夯影音

更多
海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼
廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

鬼鬼首上《玩很大》！紅隊認證「超強女來賓」　為小鬼卯起來「反擊魔王」Man炸

鬼鬼首上《玩很大》！紅隊認證「超強女來賓」　為小鬼卯起來「反擊魔王」Man炸

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面