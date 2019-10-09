白宮律師8頁長信控：彈劾調查違憲！　川普「別無選擇」拒絕配合

▲ 川普不願配合眾議院調查。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）身陷「通烏門」醜聞，面臨眾議院的彈劾調查。白宮8日宣布，將拒絕配合國會「不合法且違反憲法的」調查，使共和黨籍川普與民主黨佔多數的眾議院衝突加劇。

《路透社》報導，白宮法律顧問西波隆（Pat Cipollone）寄給眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）及率領彈劾調查委員會的監督委員會主席卡明斯（Elijah Cummings）、情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）及外交事務委員會主席恩格爾（Eliot Engel）一封長達8頁的信函，批評議員未經全體投票就啟動彈劾調查。

西波隆指出，「諸位設計及展開調查的方式違反基本的公平和憲法規定的正當程序，甚至連最基本的合法訴訟程序保障都沒有。為履行他對美國人民、憲法、行政部門和所有未來的總統的職責，總統川普和他的政府官員不能參與諸位偏頗及違憲的調查。」他補充，眾院民主黨人讓川普「別無選擇」。

裴洛西則主張，她啟動的彈劾調查合乎憲法。由於目前尚屬起訴前蒐集證據的階段，還無須全院表決。當調查進行到下一階段，民主黨人便會舉行表決。屆時若多數議員支持彈劾，此案將移交由共和黨主導的聯邦參議院審判。

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