當一日情人爽收400萬！摩鐵激戰完「結局反轉」...她崩潰哀求：還我14萬

▲靜靜應徵「一日情人」想賺400萬，沒想到卻受騙反丟14萬5千元。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／新北報導

一名郭姓男子透過網路認識女網友靜靜（化名），向對方佯稱老闆要徵求吃飯、逛街、睡覺的「一日情人」，酬勞為400萬元台幣。靜靜一聽答應，沒想到卻被郭男用計騙走14萬5千元，完事後非但沒有得到400萬，還失身又丟財，決定報警處理。新北地方法院審理後，判郭男有期徒刑1年1月，其中3月得易科罰金。可上訴。

根據判決書，郭男2015年3月間透過網路聊天室認識靜靜，2人交換LINE之後，他先是假稱，「我老闆想徵求一日情人，如果願意陪老闆吃飯、逛街、發生性行為，就可以獲得新台幣400萬元酬勞」，靜靜受到金錢的蠱惑，數日後與郭男約在板橋高鐵站見面。

郭男一人分飾兩角，與靜靜碰面後，欺騙對方自己就是老闆，要求靜靜需先支付15萬元贈與稅，才可以獲得400萬元酬勞，接著帶著靜靜前往板橋一間摩鐵開房間。2人完事後，靜靜陸續提領8萬元、6萬5千元現金給郭男，並收下對方故意填錯身分證字號的400萬元本票返家。

事後靜靜前往銀行兌領本票時，才驚覺自己受騙，決定向郭男追討這筆錢，但郭男不斷編出各種藉口拖延還款日期。她最後放棄，哀求郭男，「只要歸還14萬5千元就好了」，孰料，對方聞言竟囂張傳訊息恐嚇，要到靜靜工作的地方散布她當一日情人的事情，以及應徵時傳送的私密處露點照，還怒嗆靜靜「我他媽幹妳一次好像我欠妳一輩子一樣」，讓她感到又氣憤又害怕，只好報警處理。

郭男辯稱，自己是向靜靜借款15萬元，還被逼迫簽下本票，沒有與對方發生性行為。但法院認為，郭男犯後在偵審程序中經多次通緝，到案後又飾詞狡辯，誤導審偵方向，雖然說願意賠償靜靜，但卻沒提出任何具體方案，還有多次犯罪紀錄，決定依詐欺取財、恐嚇危害安全罪，判他有期徒刑1年1月，其中3月得易科罰金9萬元。全案仍可上訴。

修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

滑手機到一半...8歲兒驚見「爸爸交纏阿姨」！急傳給媽 人夫扯：是謎片啦



見黑絲忍不住！人夫跟上扶梯...「手快速前後」猛噴2女 她嚇壞：搭捷運會怕



人夫驚「存款少1億」！秒衝病房質問...控妻「掩面吐真言」：與醫有特別交情