金正恩開心視察部隊農場！睽違27天露面關心民生　甩與美協商破局陰影

▲ 金正恩視察人民軍部隊所屬的農場。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

「川金二會」後時隔7個月，美國及北韓代表團5日於瑞典重啟對話，但協商再度宣告破裂。北韓領導人金正恩日前時隔27天首度現身，也是實務會談破局後首度公開露面，視察人民軍部隊農場，展現出平壤當局不執著於協商結果，聚焦自力更生解決民生問題及經濟發展的意志。

《朝中社》9日報導，金正恩前往北韓人民軍第810部隊所屬的1116號農場現場指導。官媒並未公開當天的日期，但若以9日為準，這是金正恩在瑞典協商破裂後時隔4天的公開行程。有鑑於《朝中社》過去大多在金正恩公開行程隔天報導，推測此次視察日期應為8日。

▲▼ 金正恩親自視察農作物。（圖／朝中社）



《朝中社》說明，該農場被稱為勞動黨中央的實驗農場，正研究如何不受天氣條件影響，維持穩定產量。根據南韓《韓聯社》，金正恩2013年首度視察此農場，2015年起每年都前往指導。金正恩當天表示，每次來都能見證科學技術發展成果，因此總是相當期待。

金正恩指出，應加強補助農業科學研究部門的人力及物資、持續培育能夠克服環境條件及害蟲的農作物、研究能夠提高產量的農耕法。他強調，要持續培育國際一流品種，在解決人民糧食等問題上實現重大轉變。

《韓聯社》分析，今年颱風災害頻傳，使北韓糧食危機加劇，而金正恩視察的舉動鞏固他親自關心民生疾苦的愛民形象；選擇視察人民軍所屬的農場而非一般的協同農場，也展現出對軍隊的重視。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。