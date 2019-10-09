自由自在的看NBA真好！陳其邁：這是我們熱愛台灣的理由

▲陳其邁看NBA挺香港。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）4日公開發聲支持香港，且獲得NBA主席席爾瓦（Adam Silver）支持，使央視體育頻道決定立即暫停NBA賽事轉播安排。同時，香港電競選手Blitzchung（聰哥）6日《爐石戰記》獲勝後，戴著面具大喊「光復香港，時代革命」8字口號，結果遭到台灣暴雪禁賽1年，解說人員也被停止合作。對此，行政院副院長陳其邁8日透過臉書感嘆，能自由自在的看NBA真好，這也是愛台灣的理由。

陳其邁透露，自己剛跑完跑步機，看看正打得精彩的NBA賽況，「能選擇看喜歡的節目、打怎樣的賽事，並可以自由的發表意見，要有幾個連儂牆都可以，是我們熱愛台灣的理由。」

陳其邁感嘆，能自由自在的看NBA真的很好，而平等 、尊重 、言論自由的價值，正是NBA迷人的地方。

對於NBA遭央視停播、爐石選手被禁賽等事件，總統蔡英文也相當不能理解，同樣透過臉書指出，不能理解這種恐懼言論自由的做法，若因此將比賽停播或特定選手除名，是球迷、玩家的損失。

蔡英文提到，相信一個能夠自由表達意見，互相討論激盪創意的社會，體育賽事、電競產業將會更蓬勃發展。「身為台灣的總統，我會和所有球迷跟玩家一起，守護得來不易的民主自由價值。」