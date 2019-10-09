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交部盤點「全台危橋」名單！今邀各單位開會　林佳龍：更新後對外公布

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▲▼交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部長林佳龍說，交通部已邀集各部會跟地方政府盤點橋梁，更新資訊後會對外公布。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

宜蘭南方澳大橋發生斷橋事故，造成3艘漁船被壓毀，船上6名外籍漁工罹難，讓全台橋梁安全議題備受關注。交通部長林佳龍受訪指出，今天交通部已邀集各部會跟地方政府來開會，會一座、一座橋跟他們討論，在更新資訊後，會對外公布數字並說明。

▲▼交通部政次黃玉霖說明吊移南方澳斷橋橋拱作業。（圖／記者游芳男翻攝）

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▲交通部政次黃玉霖上午負責主持全國橋梁會議。（圖／記者游芳男翻攝）

針對全台橋梁安全議題，交通部9日上午召開會議，邀請全國各縣市政府來商量，一併調查是否有沒列入的橋樑，重新盤點名單。林佳龍赴立法院交通委員會備質詢，會前受訪時表示，橋樑檢測結果分四個等級，從U1到U4，其中U4是需要立即檢修、U3則是一年內要派修，可能是牽扯到路面、梁柱等等。部分縣市政府轄管的部分有些已經維修，今天會一座、一座橋跟他們討論，更新資訊後，會對外公布說明，讓大家有所依循。

林佳龍也指出，橋的狀況一定不會有立即坍塌危險，都是堪用的；若真的有危險，交部也會採取封橋決定。他說，目前地方管轄的都是屬於一些農路、小型橋等，但地方政府應該負起責任儘快維修，另外，先前交通部有補助地方申請有關橋梁維修的部分，這次也會協助地方政府加速來申請，今天早上的會議會一併來解決。

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