「好奇號」發現火星曾存在綠洲　鹽水湖形成和地球類似

▲火星探測車好奇號(Curiosity)回傳數據中顯示，火星曾存在古老綠洲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者謝汶穎／綜合報導

美國太空總署（NASA）從火星探測車「好奇號」(Curiosity)所回傳的數據中發現，30多億年前的火星曾經存在古老綠洲。研究結果是不是表示火星的環境曾經適合生命生存，還要待好奇號提供更多有用的數據。

《自然地球科學》在7日發表研究結果，描述好奇號在夏普山的探究過程。好奇號在夏普山上的蓋爾火山口(Gale crater)探索時，發現附近有含有硫酸鹽的沉積岩，可以做為淺的鹽水池塘曾經流過並逐漸乾燥的證據。

好奇號2017年在附近進行探索，發現了這個沉積岩，並將它取名為「薩頓島」(Sutton Island)。薩頓島中發現與沉積物混合的礦物鹽，代表鹽晶體是在潮濕的環境中形成，而可能曾有一個鹽水湖存在在這裡，經過蒸發後所形成的景象。

加州理工學院拉平(William Rapin)表示，由於地球和火星在早期較為相似，薩頓島可能類似南美阿爾蒂普拉諾高原(Altiplano)鹹水湖泊，受氣候嚴重影響，「在乾燥的時期，南美阿爾蒂普拉諾高原湖泊會變得更淺，甚至完全枯竭，沒有植被的時候看起來有點像火星。」

在薩頓島發現含有豐富鹽礦物鹽，其實只是用來拼湊火星氣候的線索之一。從好奇號自2012年探索的的所有結果顯示，火星長時間從潮濕到蒸發變乾的循環一直都是如此。

風和水的流動也將沉積物堆積成傾斜的層次，經過硬化才變成岩石。專門研究沉積岩的費多(Fedo)表示，「發現傾斜的堆積層是一個重大的變化，代表這些景觀不一定一開始就存在水底下。」好奇號也會繼續探索蓋爾火山口附近所發現傾斜的堆積層，未來可能是揭開水和地形組成的關鍵。