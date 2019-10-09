邊寫作業邊看卡通…心急媽順手往「後腦杓一巴」　8歲女兒頭暈狂嘔當晚身亡

▲女童因為作業寫錯太多，被媽媽打了一下後腦杓，沒想到卻因此喪命。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱世凱／綜合報導

想必很多人小時候犯錯時，都有被父母打過的經驗，不過大陸卻有一名8歲女童因此喪命。女童媽媽表示，孩子因為一邊寫作業一邊看卡通，結果答案幾乎都寫錯，她心急之下就順手往女兒後腦杓「巴了一下」，沒想到自己的心肝寶貝當晚不斷嘔吐還喊頭暈。雖然孩子被緊急送往醫院救治，卻因為顱內挫裂傷，最終不幸身亡。

綜合陸媒報導，家住陝西省銅川市的小美（化名），在事發當天下午，因為一邊寫作業一遍看卡通，結果作業上出現一大堆錯誤；媽媽檢查完後因為太過心急，就自然而然朝孩子後腦杓打了一下，害得孩子放聲大哭了起來。媽媽頓時滿懷愧疚，於是就拿了一包泡腳鳳爪來哄女兒，希望對方體諒自己當時的情緒。

▼媽媽對於自己的行為深感懊悔。（示意圖／123RF）

拿了零食的小美很快就不哭了並且開始品嘗起來，但是過沒多久，她開始出現頭暈嘔吐的現象，即便立刻送往醫院救治，當晚仍舊宣告不治。媽媽在悲傷之餘，開始懷疑「是不是鳳爪有毒？」，因為小美生前吃過泡椒鳳爪，擔心是零食奪走孩子性命；但是醫生檢查後發現，孩子真正的死因與顱內挫裂傷有關，明顯是外力所致。

▼醫生檢查指出，女童顱內損傷與媽媽體罰有關。（示意圖／pixabay）

媽媽這才難過地坦承，自己教訓孩子時習慣往後腦杓打過去，對於這樣的行為懊悔不已。醫生對此解釋，小美的大腦內本身就有一些病變，比如腦血管畸形等，但媽媽卻揮了這一巴掌，導致孩子畸形的腦血管破裂，成了致命的關鍵誘因。他也提醒，「大腦是人的神經中樞，而後腦杓便是人們呼吸中樞的部位，如果受到外力的衝擊可能會導致受損，進而引發一系列呼吸衰竭等併發症，所以家長處罰孩子時切勿胡亂體罰，否則除了造成身體上的損傷外，孩子也會出現心理上的問題，甚至是不可挽回的悲劇。」

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