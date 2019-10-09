叫炸雞外送「代購吐司」被拒　客不放棄出奇招...網傻：哪家吐司這麼好吃

▲炸雞示意圖，與本文店家無關。（圖／記者胡順惠攝）

記者張嘉晏／綜合報導

明明已經一再被拒絕，客人還是持續堅持，讓人滿頭問號想不透。一名炸雞店店員日前接到客人叫外送、還請他們順便代買吐司的要求，然而客人被拒絕後仍不願放棄，堅持下去的精神讓大家都相當好奇「到底是哪家吐司這麼好吃？」

「餐飲翻白眼人生......。」一名男網友在臉書「爆怨公社」中發文抱怨客人，原來是有名顧客日前打電話來叫2桶炸雞外送，還順便要求他們代購一條吐司送過去。

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然而基於公司規定，原PO表示他們不能提供代購服務，但對方卻仍不罷休，表示「都已經買了2桶還不能幫買？」原PO一再表示歉意，沒想到客人這時竟又出奇招，表示要改買3桶炸雞，「這樣能幫我買吐司了嗎？」讓店員秒暈。

▲客人堅持要炸雞店幫代購吐司。（示意圖／記者黃士原攝）

網友們看完客人鍥而不捨的毅力後都紛紛翻白眼，「服務業日常」、「買了啦！然後加價給他，不賺白不賺」、「第3桶請你吃就考慮」、「他是要吐司夾炸雞嗎」、「直接掛他電話了啦，這麼盧」、「聽不懂人話欸」。

除此之外，還有一票網友好奇究竟是哪家吐司這麼吸引人，才讓客人如此堅持，「到底是哪家的吐司這麼好吃啦」、「你要不要建議公司開始賣吐司」、「吐司到底是多好吃」；原PO對此則是無奈大喊「我一點都不想知道！」

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