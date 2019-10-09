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三年級社會作業藏陷阱！　媽媽一看「露出老司機邪笑」　網腦補：以上皆是啊

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▲學童,教育,作業,日記。（圖／記者謝婷婷攝）

▲用大人思維看小孩作業，常常會有不同解讀。與本文無關。（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者黃可昀／綜合報導

一名媽媽最近在幫兒子檢查作業時，被其中一題選擇題逗樂了，題目是「下列哪一個原因會使家庭成員增加？」她接著看了4個選項，雖然兒子寫的答案是對的，但她越看越不對勁，接著露出老司機笑容說，「別想騙我！我知道這題是複選題。」

▲▼小學三年級作業是陷阱題。（圖／翻攝自爆怨公社）

請繼續往下閱讀...

▲網友說答案根本是以上皆是，然後接著衍生出第二題。（圖／翻攝自爆怨公社）

這位媽媽在臉書社團「爆怨公社」表示，沒想到就讀三年級的兒子，社會作業竟然就出現了陷阱題，這題乍看之下答案就是第3個「媽媽生了弟弟」，但仔細看看其他選項，第4個「爸爸到外地出差」以成年人的思維來看，似乎也說得通，果然大人來看小孩子的作業會有不同解讀，滿腦子邪惡思想已經回不去了。

▲▼小學三年級作業是陷阱題。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲網友思想母湯喔。（圖／翻攝自爆怨公社）

PO文累積將近7000人按讚，很多老司機直接在留言腦補，「 1.哥哥參加考試，考不好，老師會課後輔導。2.姊姊生病住院，看診的是帥氣男醫生。」「4有兩種狀況，一個是媽媽突然懷孕，另一個是爸爸讓人懷孕。」「SOD觀眾表示：以上皆是。」「3是錯的，3的答案是健教課，社會課是4沒錯。」「怪不得現在的孩子那麼早熟。」「X北，四種都有畫面。」「亮點應該是下一題。」

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