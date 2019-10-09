恐怖高材生「化骨水」殺人！練舞爭場地互摃　太極阿伯全身冒白煙慘死

▲涉嫌殺人的林姓男大生是高醫高材生。（圖／翻攝林生臉書）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市一名80歲的傅姓老翁107年8月因與另名年僅18歲、就讀高雄醫學大學的林姓男大生爭奪文化中心場地而起爭執。林生心懷憤恨，竟前往化工行買來俗稱「化骨水」的氫氟酸潑灑傅翁報復，致使傅翁掙扎行走百公尺求救未果，當場遭化學灼傷、中毒慘死。高雄地檢署調查後，於今年7月將林生依照殺人罪嫌起訴，全案正由高雄地院審理中。

起訴書內容指出，107年7月，林生前往高雄文化中心練舞，但卻與到場打太極拳的傅翁爭場地而發生衝突，林生一時情緒失控，憤而將傅翁推倒在地，造成其頭部受傷，所幸送醫包紮後並無大礙；事後傅翁不願追究，並未向林生提告，但警方介入調查後，仍依社維法裁罰林生新台幣3000元。

▲林生與傅翁爭奪文化中心練舞場地，不料竟演變成駭人聽聞的「化骨水命案」。（圖／翻攝Google Maps）

林生8月收到裁處書後怒不可遏，想起以前高中上化學課時曾聽聞「化骨水」，便前往化工行購買氫氟酸；當時業者詢問林生用途，他還稱自己是高醫大學生，要買來「做實驗」，並背出事先上網查好的醫院統一編號取信業者，順利購得化骨水。

同月21日，林生前往文化中心尋找傅翁報復，見到他後二話不說當及潑灑氫氟酸，造成傅翁頭部、臉部、頸部、胸部等多處遭到腐蝕、灼傷，皮膚上立即竄起陣陣白煙。傅翁遭到襲擊後忍著劇痛，顫抖走到百公尺外的人行道求援，但卻因苦痛難當，等不及開口求救旋即倒地，經路人發現後送醫搶救，仍因全身35%大面積化學性灼傷，且出現低血鈣、酸血症等化學中毒症狀而不治身亡。

警方深入調查，據街友描述懷疑曾與傅翁發生推擠衝突的林生嫌疑重大，於案發16天後持搜索票前往林生家中搜索，果真在其臥房中發現電擊棒與購買氫氟酸的統一發票，且林生在潑酸逞凶時，自己左大腿也遭到灼傷，並於當日自行就醫，還謊稱是「實驗受傷」，住院治療8天才終於出院。

在得知傅翁因遭潑灑氫氟酸而身亡後，林生辯稱自己只是想要教訓他，並未有殺人意圖。但檢方經偵辦，仍於今年7月將他依殺人罪嫌起訴，目前全案由高雄地院審理中。

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▼化骨水腐蝕性相當強，接觸到皮膚會造成嚴重化學性灼傷。（圖／台北榮總職業傷病防治中心提供）