沖繩買超夯名產神奇消失！老爸突問「這茶葉484過期了」...女兒一看秒暈

▲日本沖繩國際通商圈。（圖／記者賴文萱攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友之前到沖繩旅遊時，買了知名伴手禮回家，還特地打電話叮囑其食用方法，結果沒幾天名產竟「憑空消失」，而結局戳笑大票網友，不少買過的朋友也大力推薦，「真的超級好喝！」

「去過沖繩的人都知道這瓶，沒去過的很多人也知道。」女網友今在爆怨公社說道，5月份她去沖繩時，買了幾瓶當地限定的沖泡式海帶芽，並寄回家孝敬爸媽，也特地交代姊姊，除了有老媽托買的東西外，還有這幾瓶「超夯名產」的存在。

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過了數日，她打電話回家叮囑母親，「那個泡熱水或煮蛋花湯都很好喝，不用加調味料」，然而媽媽和老姊都稱，沒看到那瓶海帶芽，之後也連找了好幾天都不見蹤影。

▲這款沖泡式海帶芽是必帶名產。（圖／翻攝自爆怨公社）

一直到了父親節回娘家，女網友翻遍整個廚房跟置物間，但就是找不到；怎料下午過後，事情有了爆炸性的翻轉，當時老爸叫來女婿，問道「阿文吶，你幫我看一下，我這瓶茶葉是不是過期了，怎麼泡起來沒味道，倒是有點像紫菜。」

聞言，在附近的她突然警鈴大響，定睛一看瞬間無言，「X北阿老爸，它就是紫菜阿，你都不覺得你所謂的茶葉喝起來是鹹的喔！」

▲沒想到老爸把海帶芽當成茶葉了。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

這段超鬧經歷惹笑許多人，網友們紛紛回應，「我爸也做過一樣的事耶」、「妳的父親大人沒發現，這批茶葉泡開時，體積超龐大嗎」、「我爸把我弟從日本帶回來的咖哩塊當成巧克力吃，還問吃起來奈欸鹹鹹」、「好可愛的爸爸」、「原來是茶葉啊，我還以為是海帶芽呢」。

值得一提的是，這款沖泡式海帶芽方便食用，只要以熱水沖泡，一碗好喝的海帶湯就能上桌了，是許多觀光客必敗的伴手禮，不少買過的網友也大讚，「我有買...好喝，所以妳爹用茶壺泡紫菜湯欸，好潮」、「這瓶很好用欸，打個蛋煮個麵條就能吃一餐了」、「好喝+1，帶了兩瓶回來」、「這個很好喝，帶了8罐回來，覺得不太夠」。

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