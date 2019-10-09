娶烏克蘭老婆超爽！刺青哥「甜曬擁吻照」轟動PTT　女兒神基因被推爆：岳父好

▲原po曬親密照放閃。（圖／原po授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

提到烏克蘭，許多人第一印象便是美女聖地，擁有斯拉夫民族血統的她們，五官精緻、皮膚白皙，身材更是窈窕火辣。就有網友好奇，娶到烏克蘭老婆是不是非常爽；結果還真的釣出人夫現身說法，而親密的擁吻照更羨煞大票鄉民。

之前有影片在基輔街訪烏克蘭妹子，包括她們的擇偶標準、家庭觀念等，當問到「男生1個月要賺多少錢」時，普遍回答是1000-1500美元（約台幣3萬-4萬6），甚至有人說，就算200美元也可以，「沒什麼要求，主要看人。」

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▲小女兒超萌。（圖／原po授權引用）

而「家務應該誰來做」這個問題，烏克蘭正妹們竟一致回答，應該由女生包辦，不過當然還是有人認為，如果男生會幫忙更好。影片一出，讓男網友震驚不已，立刻在PTT上發文問，「有沒有娶烏克蘭老婆真的非常爽的掛？我現在月薪300K還被老婆嫌得要死。」

沒想到，文章除了引來熱烈討論外，還真有人夫分享自身經歷，他直言，烏克蘭、俄羅斯等國家，美女比例的確比較高，但其實長相普通的女生也是蠻多的。

當時，他一年去俄羅斯3、4次，但並沒有真的去過基輔，「長相普通的斯拉夫女性還蠻主動的，像我就被搭訕過無數次，加上那裡女性比例高於男性。」

▲大女兒也太美了吧。（圖／原po授權引用）

至於賺多賺少，人夫表示，「另一半會嫌就是會嫌，不過像我老婆就很體貼，在台灣上課學中文，下了課便回家陪小孩，每個月會做帳給我，多給的還要我存起來不要跟她說，她怕亂花。」

最後，他不忘附上兩人親密照，及兩個女兒的高顏值美照。照片曝光後，果然引起鄉民暴動，紛紛洗版留言，「啊啊阿阿阿，我的螢幕是白的」、「女兒我先訂下來」、「八卦需要這種U質好文」、「岳父您好」、「請問要如何認識烏克蘭女生呢」、「請問要怎麼娶？ 我很需要」。

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