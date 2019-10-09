情趣用品娃娃機台充斥學校旁　苗縣府聯合稽查準備開罰

▲情趣用品娃娃機台充斥國小校園旁，縣府加強取締，並請台主自行下架不適之商品。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

近來選物販賣機（俗稱夾娃娃機）商店如雨後春筍般出現，部分鄰近學校的機台公然展售違禁物品或情趣商品，成為隱憂，縣長徐耀昌於縣務會議中責成工商、教育、社會、警察等相關業管單位加強稽查取締，並要求盡速研擬自助選物販賣事業管理自治條例草案，讓業者有所依循。

縣府工商發展處長黃智群表示，夾娃娃機商品五花八門，故由警察局、社會處、衛生局、財政處及工商處組成聯合稽查小組，如查到不符相關法令規定者，由各該法令主管機關依權責處理。稽查小組於10月7日至9日辦理首波行動，針對位於縣內高中職與國中小100公尺範圍內之16家業者進行稽查。

黃智群說，目前為止尚未稽查到有店家販賣色情及違禁品，僅有販賣口紅等涉「化妝品衛生安全管理法」範疇部分後續需請衛生局再追蹤了解，部分疑似不妥商品也請台主下架，至於之前報載所提疑似甩棍等違禁品情事，已確認內容物為手電筒，因涉商品標示不實，且查無製造商之資訊下，已於函請台主下架商品。

此外，縣府教育處也請縣內各校注意學童下課動態，避免他們流連類似商店，另社會處也依照警察局提供的192家商店名冊，寄送「兒童及少年權益與福利保障法」相關規定，籲請業者守法自律，以保護兒少身心健康發展。

黃智群強調，後續聯合稽查小組會繼續針對全縣所有店家，加強機檯內商品是否涉及成人用品、化粧品、食品、菸酒、活體動物等部分進行稽查，並由工商處研擬自助選物販賣事業管理自治條例草案，預定於10月下旬召開法令研商會議。

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