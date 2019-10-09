腳開刀點餐！外送員拒上2樓嗆「奧客」　中壢男：王子還少爺？快滾回家當媽寶

▲原PO貼出和外送員的對話截圖。（圖／翻攝「爆怨公社」臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

桃園中壢一名住二樓的男網友發文抱怨叫外送，結果一名男性外送員說「我們11點後不送上樓」，他打客服獲得「無以上說法」的回應。他幾天後又叫同一家外送，要對方「按電鈴」，結果被回「幫你送上去不是義務…老子不是領你的薪水，奧客！」他氣炸直呼，「王子還是少爺？快點滾回家當媽寶，不要出來外面工作…08（台語，指我）寧願慢慢走也不願意再跟你們買了。O你O咧，不客訴到你不能做，我不姓O！」

當事人3日先在「爆怨公社」臉書社團說，和家人一個月花在叫外送應該有好幾千元，是家人看他叫外送覺得很方便也跟著常用，「大部分的外送員都很好，還有的會提醒說要用優惠。我家人也常不打優惠碼，下雨還會說要去樓下等。」

請繼續往下閱讀...

原PO表示，會叫外送應是從他腳有傷開始，中間沒做手術時，有自己下樓拿餐；手術後腳趾肉都還沒長好，穿鞋會痛，腳趾得每天換藥，不能一直走樓梯。

原PO指出，點了外送，「外送員說他到了，但是也沒上樓，就這樣無聲無息過了3分鍾。我想說奇怪了，打給外送員，他說『我們11點後不送上樓』…很想就不吃了，但不行，於是我就只好很緩慢走下樓去拿。」

▲▼原PO貼出和客服的對話截圖。（圖／翻攝「爆怨公社」臉書社團）

原PO說，後來想想不對問客服，對方說沒這件事，「這位外送員如果腳跟我一樣有傷，可以跟我說，我能接受，但是為什麼要掰這理由呢？如果不想上樓為什麼要接我的單？」

根據原PO貼出的對話截圖，他問客服人員「請問你們員工剛說11點後不送上樓是有此事嗎？」客服回，「實在很抱歉哦，經查詢，我們並無以上的說法哦。但是請您放心，我一定會將您反映的每一個問題呈交上去，並且針對這個問題做出更多的改進，以免再次發生。」

原PO之後又傳訊息給外送員，「不好意思，詢問客服後並無11點後不上樓的事，如果您不想上樓，麻煩你以後不要接我的單，我們家人都很常用OO，謝謝。」

外送員則回應，「喔不好意思喔，我剛是說不方便上樓。我們外送員身上都是現金，如果被搶了誰負責呢？這點我會跟公司反應，這是為了我們外送員的安全。再來我們都是電腦派單的，所以也無法選擇訂單，以後遇到一樣問題，過了11點，我還是會回答您不方便上樓喔，謝謝。」

▼原PO貼出和外送員的對話截圖。（圖／翻攝「爆怨公社」臉書社團）

結果當事人8日又在「爆怨公社」發文說，「上次那個又來了，哦哦哦，中壢的OO都這麼爛喔？我真的不想戰中壢，我在台北時，我用OO很滿意。」

根據原PO貼出的對話截圖，只見原PO說「按電鈴」；外送員回「你腳受傷？記得哦！以後包裹、郵件也叫送貨司機跟郵差幫你送上去蛤！幫你送上去不是義務，客氣點！老子不是領你的薪水，奧客。」

原PO指出，「我看時間剩一分鐘，很快打字叫你按電鈴就好，問我腳受傷？你不是看到了之前的貼文嗎？奧客？奧客也一個月叫了OO超過5000元，叫你爬二樓上樓前，按個電鈴就不願意啦？王子還是少爺？快點滾回家當媽寶，不要出來外面工作。對了，你知道我家門口，從一樓大門到樓上的門口都有監視器嗎？」

原PO寫道，「我這個人有仇報仇、有恩報恩喔！欺人太甚，仗著靠你們才會吃到飯是嗎？08寧願慢慢走也不願意再跟你們買了。O你O咧，不客訴到你不能做，我不姓O。我很會記仇，非常會記仇，我上次沒認真客訴喔！我看有人是很欠揍。」他還說，有需要PO出「用雷射燒掉腳指甲兩邊現在的噁心照片嗎？」

▼原PO備註，「不好意思請幫送上樓謝謝，如果不願意上樓拒收。」（圖／翻攝「爆怨公社」臉書社團）

原PO說，「我從以前就有打『不好意思請幫送上樓謝謝』。請問OO公司，忠實客戶被上次對待之後會要多客氣？如果不是上次的事件，我不會打『拒收』，問問你們中壢區的吧！我沒手術時有下樓自己拿過。」

原PO表示，「如果我不對，那我想OO公司會不了了之；如果是他錯，OO公司應該會有懲處。我們來看誰錯啊？叫他按電鈴錯在哪？不然叫他打電話花電話費比較好嗎？不好意思，有次OO貨運大哥還真的主動幫搬，人超好，我會說感謝。」

對此，有網友留言，「留言的確不是很友善的語氣，我都會加上請、謝謝、對不起」；原PO回，「我只是請他按電鈴，不用花電話費」；另名網友說，「我都直接了當說『我在大廳等你』、『不要花電話費』，太簡短的字眼反而會引起誤會。文字沒溫度，善用請、謝謝、對不起。」

原PO也貼出「額外外送資訊」的截圖，只見他寫，「不好意思請幫送上樓謝謝，如果不願意上樓…」有網友好奇「如果不願意上樓」後面接什麼？他回「拒收」。

許多網友留言，「我是偏向下去拿的那一種，可能我個人不想讓別人太靠近我私人的地方吧」、「本來就可以送上樓，不懂的不要在那邊說人奧」、「我都提早下樓等，然後拿到說謝謝」、「對人客氣，我想人家也會客氣，互相點」、「伸手不打笑臉人，以禮相待，我相信他也很樂意幫你拿上去。」

►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密