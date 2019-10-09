蘇格蘭獨立遊行爆偷灌水　「數千人」參與變20萬人

▲蘇格蘭愛丁堡上街爭取獨立，爆出參與人數造假。（圖／翻攝Twitter@AUOBALBA）

實習記者謝汶穎／綜合報導

蘇格蘭獨立團體All Under One Banner(AUOB)5日在首府愛丁堡發起遊行，要求舉辦獨立公投，宣稱當時有近20萬人參與，然而蘇格蘭警方和市議會卻沒有給出這次參與的確切人數，外媒僅用「數千人」來表示這次遊行人數。

AUOB的凱利(Gary Kelly)說，「外頭可能正在下著雨，但人民並不會受到阻撓，我們對獨立的渴望依然存在。」蘇格蘭首席部長斯特金(Nicola Sturgeon)也表示，雖然不會親自參加，但精神與遊行的群眾同在，「獨立的到來是毫無疑問的。」

雖然AUOB宣稱有20多萬人參與，但蘇格蘭警方和愛丁堡市議會卻沒有給出人數的估計。在去年也有類似的情形，AUOB宣稱有10萬人參加，但愛丁堡市議會估計只有2萬名參與者。

根據BBC報導，這次遊行共有「數千人」上街抗議。遊行的參與者也參差不齊，有在吹奏樂器的隊伍、還有穿著cosplay服裝的人，而參與者舉的旗幟也沒有統一，甚至有人高舉西班牙加泰隆尼亞區爭取獨立所使用的旗幟。

蘇格蘭在2014年獨立公投果顯示，有56%的選民表示不想獨立。但在英國表決脫離歐盟後，今年8月民調結果顯示，支持獨立的人民已經佔52%，也是這幾年以來，首次在民調中，有過半人數支持蘇格蘭獨立。