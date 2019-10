蘇格蘭獨立遊行爆偷灌水　「數千人」參與變20萬人

▲蘇格蘭愛丁堡上街爭取獨立,爆出參與人數造假。(圖/翻攝Twitter@AUOBALBA)

實習記者謝汶穎/綜合報導

蘇格蘭獨立團體All Under One Banner(AUOB)5日在首府愛丁堡發起遊行,要求舉辦獨立公投,宣稱當時有近20萬人參與,然而蘇格蘭警方和市議會卻沒有給出這次參與的確切人數,外媒僅用「數千人」來表示這次遊行人數。

AUOB的凱利(Gary Kelly)說,「外頭可能正在下著雨,但人民並不會受到阻撓,我們對獨立的渴望依然存在。」蘇格蘭首席部長斯特金(Nicola Sturgeon)也表示,雖然不會親自參加,但精神與遊行的群眾同在,「獨立的到來是毫無疑問的。」

雖然AUOB宣稱有20多萬人參與,但蘇格蘭警方和愛丁堡市議會卻沒有給出人數的估計。在去年也有類似的情形,AUOB宣稱有10萬人參加,但愛丁堡市議會估計只有2萬名參與者。

根據BBC報導,這次遊行共有「數千人」上街抗議。遊行的參與者也參差不齊,有在吹奏樂器的隊伍、還有穿著cosplay服裝的人,而參與者舉的旗幟也沒有統一,甚至有人高舉西班牙加泰隆尼亞區爭取獨立所使用的旗幟。

蘇格蘭在2014年獨立公投果顯示,有56%的選民表示不想獨立。但在英國表決脫離歐盟後,今年8月民調結果顯示,支持獨立的人民已經佔52%,也是這幾年以來,首次在民調中,有過半人數支持蘇格蘭獨立。

Over 200,000 at #AUOBEdinburgh Today on the March for Independence through Scotland's Capital! Well done People #AUOB