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豬隊友「神助攻」　逃逸外勞遭「虎威」女所長識破逮捕

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▲市警三分局安南所女所長曾婉甄機警，查獲１名逃逸外勞。（圖／記者林悅翻攝）

▲市警三分局安南所女所長曾婉甄機警，查獲１名逃逸外勞。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

一台計程車於台南市安南區海中街呼嘯行駛，車上乘客眾多且大聲喧嘩，讓外號「虎威」的曾婉甄所長研判有問題，上前攔檢盤查身分時，其中１名五官深邃男子未帶證件，就在員警詢問相關資料時，一旁友人跳出來大聲說「他是原住民但中文不好」，令女所長起疑，經深入追查，查出係逃逸外勞。

市警三分局指出，由於該男子五官深邃，確實與原住民五官神似，經「虎威」所長現場研判，該男子不僅中文不佳，連身份證字號都無法說清楚，明顯與原住民身分不符，認為同車乘客欲蓋彌彰，因此堅持帶返所仔細查詢，在仔細查證後該名男子確係逃逸的外籍勞工。

▲市警三分局安南所女所長曾婉甄機警，查獲１名逃逸外勞。（圖／記者林悅翻攝）

這名逃逸一年多的外籍勞工，年約20歲，如不開口說話，確似五官深邃俊俏的「原住民」，現場員警盤查時，原本以誤以為他是原住民，還試圖猜測他是哪一族的，但同車乘客的「神助攻」，卻讓外號「虎威」的市警三分局安南所女所長曾婉甄起疑，研判他的身分一定有問題，才查出這名逃逸外勞身分。

「虎威」曾婉甄所長，是台南市警察局僅有的2名外勤女所長，不僅外型亮麗，工作能力及精神更是巾幗不讓鬚眉，認真的工作態度，常常讓所內同仁自嘆不如，「虎威」二字更是讓轄內宵小不敢作怪，曾所長的認真及帶領風格由此可見一斑。

警三分局表示，法網恢恢、疏而不漏，狡詐投機之徒，終將難逃法網，對於曾所長的機警反應及認真努力，給予高度肯定，並呼籲民眾欲盤查時切勿冒用他人假身分，否則將有觸法疑慮，警方訊後將該名男性逃逸外勞訊後偵移送專勤隊續辦。

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