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道瓊走跌逾1%　台股今開盤下跌41點失守1萬1千點

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▲台股大漲，股市配圖。（圖／記者林敬旻攝）

▲台股。（圖／記者林敬旻攝）

記者李瑞瑾／台北報導

華爾街樂觀情緒僅維持一天，昨（8）日美股四大指數跌幅皆逾1%，費半更有3%以上跌幅。台股昨日站上1萬1千點關卡，今（9）日則受到美股影響，以10,976點開出、下跌41點。截至上午9點03分，指數來到10,951點，下跌66點。

電子三雄中，股王大立光（3008）開平盤4480元；台積電（2330）以283.5元開出、下跌1.04%；鴻海（2317）開73.5元、跌幅0.68%。

請繼續往下閱讀...

新一輪美中貿易談判預定10日於華府舉行，《南華早報》（The South China Morning Post）報導，中國國務院副總理劉鶴將不會以「特使」身份訪問華府，意味中方的讓步空間縮小，華爾街悲觀情緒籠罩，認為貿易談判卡關機率大增。此外，美國7日擴大了中國實體的貿易黑名單，彭博社更指出，白宮試圖限制資金流入大陸。

美股道瓊指數收盤下跌313.98點、跌幅1.19%，收26164.04點；那斯達克指數下跌132.52點、跌幅1.67%，收7823.78點；標普 500 指數下跌45.73點、跌幅1.56%，收2893.06點；費城半導體指數下跌48.72點、跌幅3.12%，收1514.45點。

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