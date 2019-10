我的醫療我作主！　花蓮慈濟129民眾預立醫療決定書

▲花蓮慈濟醫院醫務秘書李毅(前排左六)與志工、護理師、社工師熱情響應世界安寧日活動。(圖/慈濟醫學中心提供,下同)

記者王兆麟/花蓮報導

花蓮慈濟醫院八日上午在門診大廳舉辦世界安寧日響應活動,除了介紹病人自主權利法、預立醫療照護諮商(Advance Care Planning, ACP),並當場請民眾拍照分享響應;心蓮病房主任林煌仁表示,希望喚起大眾對安寧療護的正確認識,一起關心末期病人的照顧需求。

英國「Help the Hospices」組織從2005年起,訂定每年十月第二個星期六為「世界安寧日」(World Hospice and Palliative Care Day),目前已有超過七十個國家地區共同為安寧療護發聲。今年世界安寧日主題為「緩和醫療:我的醫療,我作主(Palliative Care: it's "My Care, My Right.")」。花蓮慈院院長室醫務秘書李毅表示,醫藥永遠無限度,人的生命永遠無盡頭,人生的最後,自主選擇有尊嚴的離開,就是世界安寧日主題「我的醫療,我做主」。

▲花蓮慈濟醫院透過世界安寧日活動,喚起大眾對安寧療護的正確認識,一起關心末期病人的照顧需求。



「以前是希望人可以好好走,現在是不要賴活著」林煌仁指出,過去二十年來在照顧末期病人上,發現很多末期病人都是由家屬代為決定未來醫療處置,而病人依靠維生醫療維持生命,是病人、家屬所希望的嗎?若是事先在病人意識清楚情況下做出選擇決定,可以化解未來可能遇到的長期照顧的困境,也讓病人擁有善終的權力。

只要是成年且具有完全行為能力者,都可以到有提供預立醫療照護諮商的醫療機構進行諮商,社工師陳盈羽表示,這過程需要有意願的當事人及二親等內的親屬、醫療委任代理人共同進行討論及評估,讓意願人在清醒有能力的時候,決定在包括末期病人、不可逆轉昏迷、永久植物人狀態、極重度失智……等特定臨床狀況時,可以依照自己的意願就維生醫療、人工營養及流體餵養等醫療決定,選擇接受、拒絕;當意識昏迷或無法清楚表達意願時,由醫療委任代理人代為決定;或者在一段時間內接受嘗試治療後停止。

▲花蓮慈院心蓮病房團隊邀民眾一起透過打卡拍照分享,響應「世界安寧日」。

第一次聽到預立醫療決定宣導的崔小姐非常認同並表示,若是生命走到末期,希望自己是可以走得有尊嚴的,且不想讓照顧者受累,所以會與家人一起到醫院做「預立醫療照護諮商」。

宣導活動中,醫護人員帶來溫馨的合唱表演,同時分享心蓮病房歷年來照護病人的點滴,以及幫助病人圓夢的感動故事。花蓮慈院心蓮病房團隊也邀約民眾一起透過打卡拍照分享,響應「世界安寧日」,讓更多人了解預立醫療照護諮商與病人自主權立法。

「病人自主權利法」為亞洲第一部病人自主權利的專法,於今年一月六日正式施行以來,花蓮慈濟醫院截至九月二十三日止,已經有一百二十九位民眾簽署預立醫療決定書。

預立醫療自主,尊嚴生活,善終無價,花蓮慈濟醫院預立醫療照護諮詢預約專線03-8561825-13251。