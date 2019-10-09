憂鬱症女兒失蹤...媽靠定位App找人　愛女已在公園自殺超心碎

▲英國媽媽用定位軟體找女兒，最後只找到屍體。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

英國的18歲少女艾比（Abi Oliver）患有精神疾病，日前與母親出門之後就失蹤，母親利用手機內的定位App來找人，沒想到終於發現女兒的藏身處後，卻只見到冰冷的屍體，讓她相當心碎。媽媽也希望用女兒的悲劇，喚起大眾對青少年精神疾病，以及醫療體系漏洞的關注。

英國《鏡報》報導，這起事件發生在去年1月，近日法院就此案開庭。媽媽塔莎（Tasha）指出，艾比患有憂鬱及焦慮，多年來都在與精神疾病抗戰，還曾因為藥物濫用問題住院一年，事發當天，母女倆一起出門，艾比表示要去找朋友，媽媽當下還很開心，想說女兒終於願意跟朋友見面了，但之後卻一直沒消息，傳簡訊也沒有回覆，當天下午5點多塔莎到家時，艾比也不在家。

塔莎回憶，當時她因為不想給艾比壓力，並沒有很急著找人，但隨著時間越來越長，他開始擔心，也找了家人朋友們都一起幫忙尋人，後來她想到用可以定位的App「Find My Phone」。艾比的手機定位顯示在西倫敦的一個公園，當媽媽趕到現場的時候，卻發現女兒早已經自殺，雖然當下緊急幫艾比執行CPR，但已經來不及了。

塔莎提到，艾比生前因為住家附近的精神治療機構床位不足，必須要被轉院到離家幾百公里位的曼徹斯特，有長達6個月的時間都無法見到家人和朋友，因此她想藉這個事件，提醒家長們不要再掉入醫療體系的「黑洞」之中，「青少年心理健康，或是過渡到成人的服務，以及在醫院得到的照護全部都有問題」。

驗屍官康明斯（Sean Cummings）指出，由於艾比生前有留下遺書，最後判定死因為自殺，艾比在遺書中表達了對家人朋友的愛，這是個非常讓人痛心的案件。

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