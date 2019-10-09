免費入住！　秋遊花蓮樂抽百家民宿住宿券可多一晚

▲▼紅面小鴨家族，可愛模樣深入人心，這次活動由它們擔任代言人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府於10月1日起至11月30日與在地民宿業者共同舉辦「大口呼吸3－秋遊花蓮樂抽百家民宿多一晚活動」，只要完成指定任務即可參加抽獎，活動於花蓮、台北兩地皆可進行，獎項豐富，總計100張花蓮在地特色民宿住宿券，總價值近30萬，歡迎大家來花蓮大口呼吸，免費住特色民宿！

旅行公仔紅面鴨是花蓮的吉祥物，這次活動也由它們擔任代言人，由北至南旅行至花蓮各觀光景點：光隆博物館、花蓮機場旅服中心、七星柴魚博物館、花蓮火車站、花蓮縣餅（金三角商圈）、台開新天堂樂園、遠雄海洋公園、鯉魚潭商圈、立川漁場、林田山林業文化園區、山灣水月（安通溫泉），以豐富多樣的風貌熱情迎賓，同步提升各商圈之引客效應。

觀光處長唐玉書表示，「大口呼吸3-秋遊花蓮樂抽百家民宿多一晚」10月1日起至11月30日入住花蓮合法民宿，與該住宿地之合法標章合照，及與旅行公仔紅面鴨合照各一張上傳活動官網；或於台北ATT 4 recharge 花蓮形象館消費滿$1,000元，上傳發票照片，並與long stay在當館的金針鴨合照上傳至活動官網，並填寫個人資料即可參加抽獎。

大口呼吸系列活動希望以全國最優空氣品質吸引民眾造訪花蓮，今年秋季花蓮精彩活動輪番上陣，除了上述活動外，10月11日全台唯一以「花」為主題的光影花彩秀-「太平洋花彩節」即將開幕，共分為九個展區，結合在地農、景、地、物打造夢幻夜景，展現出城市夜花園新亮點，營造獨特的主題聲光饗宴。

11月23日「太平洋溫泉花車嘉年華」，將和四度來到花蓮的日本盛岡山車在最熱鬧的金三角踩街，預計再創萬人空巷的人潮。多項活動將花蓮豐富多元的自然景致及人文活動介紹給海內外旅客，體驗花蓮的觀光魅力。

※活動網站:http://2019hlfalltour.tw/