連詠心「正妹繼女」曝光 ！國民黨救世主在連家　搶救韓國瑜雪崩式選情

▲本刊接獲爆料，雷明思（前右）與前妻所生的女兒（前左）8月底也飛來台灣相聚，清秀亮眼的外型首度曝光。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊 國民黨前主席連戰即將喜迎第9個孫子，英國籍的女婿雷明思連家人感情相處融洽。知情人士爆料，雷明思8月底在臉書貼出自己與連詠心的哥哥連勝武一家人的聚餐照片，一同出席的除了連詠心，還有雷明思與前妻所生的漂亮女兒，當時也飛來台灣相聚，兩家人的合照難得曝光。

本刊取得的照片，是由連詠心拿著手機自拍，同框的除了雷明思與前妻所的大女兒，還有連勝武及二個小孩，連勝武的兒子還作勢摭住雷明思的眼睛，一群人在市民大道一家日本料理店內顯得相當開心。

親近連家的人士表示，連詠心從小個性就非常獨立，與較社會化的連惠心、連勝文兄姊，完全大相逕庭，對交往對象也從來沒有政治世家「門當戶對」的觀念，出社會後還一心想去除身上連家政治世家的特有標籤，對於感情，她曾向媒體自承：「這方面我是很柏拉圖的。」

連詠心一開始與雷明思交往時，家人中只有年紀相仿的二哥連勝武知情，一直到把雷明思介紹給家人時，連家人才知道雙方已有結婚打算，對準女婿是個中年的外國藝術家，連家二老因熟悉連詠心的個性，因此「完全尊重女兒的選擇。」

▲瘦身有成的連勝文，在黨內中生代仍是人氣指標，雖無意角逐立委，但明年藍營選後洗牌，如何重新出發勢必再成話題。

相對於連詠心遠離政治，父親連戰及大哥連勝文在藍營總統選情持續低迷之際，依然動見觀瞻，在國民黨的地位仍舊舉足輕重。已高齡84歲的連戰，仍維持每天上午即出門到辦公室的步調。曾準確預測川普勝選美國總統、蔡英文當選台灣總統的國際政經預言家Master Wong，日前再度預言2024年台灣的政治時局，斷言連勝文有機會成為國民黨的「救世主」，當選2024年台灣總統，更建議連勝文現在就開始勤走基層。



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