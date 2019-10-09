15歲女騎馬重摔「顎骨斷整截刺穿」…掛在臉外　醫生驚：在戰區外從沒看過

▲艾蔻（Emily Eccles）復原照，起初摔「出」下巴，她還沒意識到自己看到了什麼。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國15歲少女因為騎馬意外摔破了下巴，左半邊的下顎刺破皮膚，牙齒和骨骼全部暴露在外，情況之嚴重讓她難以相信掛在嘴邊的就是自己的顎骨，連醫生都驚駭「這輩子從沒在戰區外看過這麼嚴重的傷」。然而經過醫師妙手回春，縫了160針的她儘管留下傷疤，終於能夠看起來像個正常人。

根據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，艾蔻（Emily Eccles）今年8月在德比郡內的巴斯洛村（Baslow, Derbyshire）騎馬時，遇到馬匹被突然衝出的汽車嚇壞狂奔，導致她重摔下馬，頭部撞上木欄而重創。

在強大撞擊力下，艾蔻的左下顎斷了一大截並刺穿皮膚，她只能手呈杯狀托住骨頭和差1公分就要脫離的大片皮膚。緊急送醫後，由醫師穆罕默德阿里（Ricardo Mohammed-Ali）歷經5個半小時的救治，縫了160針，才成功讓艾蔻的下巴回到該在的位置。

▲艾蔻已經康復出院回到學校，復原情況良好的她和同學玩起自拍。（圖／翻攝自當事人臉書）

艾蔻回憶事故剛發生時，「當時我只是低下頭看，不知道那是什麼東西」，等到上了救護車，她才看清那是骨頭和上面的整排牙齒，「然後我說，『這是我的下巴嗎』？」

穆罕默德阿里表示，情況原本還可以更糟，「這是我在戰區外，看過孩子身上最嚴重的傷。」他指出，艾蔻被送到醫院來時，左半邊的顎骨從連接上下顎的地方斷裂，前面則是從下巴中間斷開，整段骨頭只靠著一小片皮膚和臉部相連，「嘴唇和臉邊臉頰的感知神經全部被撕裂，控制下唇肌肉的面部神經也同樣被扯成好幾段。」

術後康復回到學校的艾蔻，因為左臉腫脹而且有兩道極明顯的傷疤，被同學說看起來「就像個喪屍一樣」，她一開始一直對鏡子裡的自己避而不見，但某天不小心打開手機自拍鏡頭還是被自己嚇到，「這感覺向電影裡才會看到的，真的很可怕。」

不過艾蔻不必擔心一輩子都得長得像個喪失，因為醫生告訴她只要傷口復原情況良好，不出一年的時間就可以淡去，需要靠近仔細看才看得出來。