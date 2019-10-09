影／21歲正妹穿自製「塑膠婚紗」爆紅　靠直播月入上萬

記者馬叔安／綜合報導

四川女孩左哈因上傳穿著自己製作的「塑膠婚紗」的影片而爆紅，她說，自己之前看到叔叔用黑色塑膠袋和布袋給筍子打捆，便突發奇想，把黑色塑料袋做成了衣服穿在身上，有「酷酷的感覺。」曾經在大城市打工每月薪水不到2000元（人民幣，下同）的她，如今在大山深處做直播月入上萬。

▲四川女孩左哈穿自製的塑膠婚紗爆紅。（圖／翻攝自《紅星新聞》微信公眾號）

《紅星新聞》微信公眾號報導，21歲的左哈說，「農村人沒有好看的衣服，還不如穿這個塑料袋好看。」後來她發現，將塑料袋和薄膜做成婚紗更好看，黑色、白色、紅色、綠色，各種顏色的塑膠都成了婚紗的材料，甚至還有床單、彩條布等。

▲四川女孩左哈穿自製的塑膠婚紗爆紅。（圖／翻攝自《紅星新聞》微信公眾號）

2015年時，當時17歲的左哈和一位老鄉第一次離開山中的故鄉，來到成都一家餐館當服務員，2018年春節前母親意外受傷，左哈辭掉工作回家照顧母親。偶然的機會，左哈認識山腳下做摩托車生意的同鄉，聽說他在快手有10多萬粉絲，玩直播有打賞可以掙錢，便拜其為師。

▲四川女孩左哈穿自製的塑膠婚紗爆紅。（圖／翻攝自《紅星新聞》微信公眾號）

去年2月28日，左哈和弟弟一起身穿黑色塑料袋，拍了一條影片，「第一天下午四五點發的，因為山上信號不太好，發了就沒怎麼關注了。」但第二天左哈發現，那條影片播放量達到了135萬次，粉絲從原來的不到百人漲了兩三萬。

左哈說，拍視頻也好，做直播也罷，內容都是她自己想的，有的是架著支架自拍，有的是弟弟放學後或周末時間拍的，偶爾父母也會幫忙拍。有人質疑，也有更多人為她加油，並給她「刷禮物打賞」，這讓她感動不已。

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