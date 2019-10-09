影／孩子飛機上狂哭鬧…乘客氣炸大喊「管好」　媽回嗆：有本事你別生！

▲乘客受不了孩子哭鬧，便對媽媽喊話，沒想到竟遭到對方回嗆。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

不管是搭車或是搭飛機，想必大家都不喜歡聽見孩子的哭鬧聲。本（10）月7日晚間，一架由吉隆坡飛往武漢的航班上，就有乘客因為受不了嬰兒的狂哭鬧，所以要求媽媽「管好孩子」，不料竟遭到反嗆「有本事你們一輩子別生孩子。」網友看完後氣得直呼「錯就是錯，態度還這麼囂張。」

▼乘客回頭請孩子的媽媽「管一下」。（圖／翻攝自微博）



綜合陸媒報導，當時飛機不斷充斥著嬰兒嚎啕大哭的聲音，有幾名乘客便對孩子的媽媽說「麻煩你管一下（孩子），謝謝」，沒想到這名媽媽卻突然暴走吼道，「就你們一直管一直管，有夠沒道德，有本事你們一輩子別生孩子」、「你們沒道德還好意思說我」、「唉唷，你們還會講話啊，麻煩把你們的道德收一收」、「你們就最好都不要生孩子」。

影片顯示，有乘客被針對後，只是不斷好聲好氣回說「謝謝妳啊！」但媽媽卻不減怒火，反倒讓飛機上不僅充滿孩子的哭鬧聲，更多了自己的飆罵聲。媽媽事後解釋，孩子一直哭，她也已經想了辦法去哄，卻都沒有效果，對此感到十分無奈。對於自己失控的態度，她則未做更詳細的說明。

▼媽媽抱著孩子回嗆乘客。（圖／翻攝自微博）

網友看完後紛紛留言回應，「妳（媽媽）可以請別人理解妳的難處，但不能拿出妳又能把我怎麼樣的態度」、「說人家沒道德也太超過，確實是妳的孩子打擾到人家了啊」、「所以我到公共場合很少會帶孩子，就怕惹人嫌」、「哭聲真的很吵，可以好好說話道歉的，說一句一輩子別生孩子是什麼話？這媽媽也太搞笑」、「關鍵是這個媽媽說話態度很糟糕」。

不過也有人理解媽媽的難處並跳出來緩頰說，「嬰兒又聽不懂大人說什麼，能怎麼辦？確實要多點包容」、「母親可能真的沒有辦法，希望大家都互相理解」、「其實寶寶鬧的時候，媽媽也會很煩，很擔心吵到別人，但是又不能在飛機走道上來回抱著走啊哄啊，也許寶寶也難受，畢竟那麼小，乘客可能有些話就會瞬間激怒媽媽」、「以後都不敢生小孩了，免得被罵」、「支持媽媽嗆回去，有本事，你們這些人就生個不會哭的孩子」。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

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