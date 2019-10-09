大雨來攪局！焊接不順利　南方澳斷橋橋拱吊移順延3小時

▲南方澳斷橋橋拱頂吊耳焊接不順利，9日吊移橋拱作業順延3小時。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

南方澳斷橋橋拱吊移作業，原定9日上午封港後進行，但大雨來攪局！由於8日晚大雨直直落，橋拱拆除前置焊接作業，因而被迫延遲3小時，導致原訂上午8時橋拱拆除作業，預估將延遲3小時。

雖然9日南方澳斷橋橋拱吊移作業，因大雨延遲3小時進行，不過，在國內最大的萬噸級海上升降平台船「宏禹一號」上的750噸、650噸的2部大吊車，將於下午齊心合力先吊住300噸橋拱，待橋拱兩側拱體切割後，就能完成橋拱吊移任務。

▲▼南方澳斷橋橋拱焊接不順利，「宏禹一號」船上兩部大吊車，9日吊移斷橋橋拱作業順延3小時。（圖／記者游芳男攝，下同）

橋拱吊移，阻礙漁港航道的橋板體，將可在5個工作天逐一吊移。拆斷橋艱鉅任務只需封港1天，讓漁民損失降至最低。

長140公尺的南方澳斷橋，橋拱重300噸，兩側橋墩各重100噸，掉進漁港航道的橋面結構體重1000噸，斷橋一日不拆，影響南方澳漁港500多艘漁船生計，但為了檢方的證據保全，斷橋結構體的切斷與破壞能能不切割或破壞最好。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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