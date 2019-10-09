　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大雨來攪局！焊接不順利　南方澳斷橋橋拱吊移順延3小時

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南方澳斷橋橋拱吊耳焊接不順利，9日吊移斷橋橋拱作業順延3小時。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲南方澳斷橋橋拱頂吊耳焊接不順利，9日吊移橋拱作業順延3小時。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

南方澳斷橋橋拱吊移作業，原定9日上午封港後進行，但大雨來攪局！由於8日晚大雨直直落，橋拱拆除前置焊接作業，因而被迫延遲3小時，導致原訂上午8時橋拱拆除作業，預估將延遲3小時。

▲▼南方澳斷橋橋拱吊耳焊接不順利，9日吊移斷橋橋拱作業順延3小時。（圖／記者游芳男攝，下同）

雖然9日南方澳斷橋橋拱吊移作業，因大雨延遲3小時進行，不過，在國內最大的萬噸級海上升降平台船「宏禹一號」上的750噸、650噸的2部大吊車，將於下午齊心合力先吊住300噸橋拱，待橋拱兩側拱體切割後，就能完成橋拱吊移任務。

▲萬噸級「宏禹一號」平台船上的兩部大吊車，9日將吊移斷橋橋拱。（圖／記者游芳男攝）

▲▼南方澳斷橋橋拱焊接不順利，「宏禹一號」船上兩部大吊車，9日吊移斷橋橋拱作業順延3小時。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼搶救畫面。（圖／記者游芳男攝）

▲▼搶救畫面。（圖／記者游芳男攝）

橋拱吊移，阻礙漁港航道的橋板體，將可在5個工作天逐一吊移。拆斷橋艱鉅任務只需封港1天，讓漁民損失降至最低。

長140公尺的南方澳斷橋，橋拱重300噸，兩側橋墩各重100噸，掉進漁港航道的橋面結構體重1000噸，斷橋一日不拆，影響南方澳漁港500多艘漁船生計，但為了檢方的證據保全，斷橋結構體的切斷與破壞能能不切割或破壞最好。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

►影／亞洲最大1200噸吊車抵南方澳　為拆斷橋破例過雪隧縮短5小時車程

►影／見酒測狂喊：我要喝水！他下秒軟腳倒地　警嚇傻急送醫仍不治...家屬淚求真相

►跟親民黨拿總統大選門票？　王金平：我從頭到尾說參選到底啊！
 

ET快訊
中山大學「連儂隧道」8天速拆！高市府發文：沒復原罰2百萬
獨／NBA中國賽湖人、籃網活動全部取消！兩隊下午將統一開記者
高醫男大生練舞爭場地　潑對方「化骨水」全身冒白煙慘死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前職棒球星王傳家偷吃一審無罪　二審仍判無罪確定

連千毅小編40字神回應「被認證的假包」　網友心服：這樣也能！厲害

2車惡意追撞！休旅車失控撞號誌燈桿　6煞刀棍猛砸痛毆4人掛彩

欠了5萬還要賭！男瑞豐夜市玩德州撲克「遇到債主」　慘被強擄上車簽本票

大雨來攪局！焊接不順利　南方澳斷橋橋拱吊移順延3小時

我要被老婆宰了！比利時籍自行車環島客派出所求援　信差天使完成使命

恐怖高材生「化骨水」殺人！練舞爭場地互摃　太極阿伯全身冒白煙慘死

走路闖紅燈被女警攔下開單　爆氣哥崩潰罵「妳家死人」下場慘

封港開拆了！2部共1400噸大吊車就定位　齊力完成300噸橋拱吊移任務

庇護工場騙政府標案破億元！　囂張裝弱勢嗆同業：可以回去了、一定是我得標

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

鬼鬼首上《玩很大》！紅隊認證「超強女來賓」　為小鬼卯起來「反擊魔王」Man炸

李芷婷奪《好聲音》第三名！　和王力宏合飆《緣分一道橋》

火雞王4你？養殖場旁喊「咕嚕咕嚕」 後方小弟齊歡呼...他：當大哥真爽

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

兜圈挑戰！奴才開口只唱6字 憤怒喵爆衝狠巴頭：閉嘴啦

李榮浩攜12位學員登鳥巢唱《年少有為》　網狂轟：根本車禍現場

前職棒球星王傳家偷吃一審無罪　二審仍判無罪確定

連千毅小編40字神回應「被認證的假包」　網友心服：這樣也能！厲害

2車惡意追撞！休旅車失控撞號誌燈桿　6煞刀棍猛砸痛毆4人掛彩

欠了5萬還要賭！男瑞豐夜市玩德州撲克「遇到債主」　慘被強擄上車簽本票

大雨來攪局！焊接不順利　南方澳斷橋橋拱吊移順延3小時

我要被老婆宰了！比利時籍自行車環島客派出所求援　信差天使完成使命

恐怖高材生「化骨水」殺人！練舞爭場地互摃　太極阿伯全身冒白煙慘死

走路闖紅燈被女警攔下開單　爆氣哥崩潰罵「妳家死人」下場慘

封港開拆了！2部共1400噸大吊車就定位　齊力完成300噸橋拱吊移任務

庇護工場騙政府標案破億元！　囂張裝弱勢嗆同業：可以回去了、一定是我得標

WEF全球競爭力排名台灣進步至12名　國發會：人才「技能」仍須努力

Twitter洩露用戶資料給廣告商　利用電話和信箱傳送「專屬廣告」

環保演講變電音舞曲！　DJ「流線胖小子」Remix瑞典少女桑柏格再創《此時此刻》

三年級社會作業藏陷阱！　媽媽一看「露出老司機邪笑」　網腦補：以上皆是啊

體操世錦賽／美國女團5連霸　拜爾絲21獎牌史上最強

台灣大型車1年事故1500件　視野輔助系統2020元旦起列定檢項目

張競／共軍新艦下水　戰力尚待觀察

前職棒球星王傳家偷吃一審無罪　二審仍判無罪確定

新住民正妹領銜！移民署國慶花車　台姐選美亞軍張宇臻秀舞超吸睛

消失的蛋蛋不要輕忽　隱睪症狗狗轉「惡性腫瘤」機率大

社會熱門新聞

看護毒害歌王　「白髮稀疏」鼻插管躺床

妻子宮破裂、兒發黑亡　父11點淚問

男子國5被酒駕攔檢　突然昏倒不治

恐怖高材生化骨水殺人！太極阿伯慘死

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然知道不抗告原因

外送員廟會送便當　一句話惹怒陣頭開打

快訊／撕毀台大連儂牆！陸客遭強制驅逐出境

賣淫大王撈3億被逮　應召妹跪哭求饒

高雄男失蹤5個月　尋獲已成白骨

亞洲最大1200噸吊車抵南方澳拆斷橋

動保女俠變蟑螂　竟是虐狗屠宰手

捲弊案！鎮瀾宮副董鄭銘坤100萬交保

8歲兒玩手機驚見「爸爸交纏阿姨」！急傳給媽

修機車催油門測試卻爆炸！他被碎片插入縫50針

更多熱門

相關新聞

開拆了！2部大吊車就定位　要吊移300噸橋拱

9天了！斷橋的南方澳跨港大橋拆除作業跨一步！9日，在國內最大的萬噸級海上升降平台船「宏禹一號」上的750噸、650噸的2部大吊車，下午先吊住300噸橋拱，待橋拱兩側拱體切割後，橋拱吊移，另，阻礙漁港航道的橋板體，將可在5個工作天逐一吊移。拆斷橋艱鉅任務只需封港1天，讓漁民損失降至最低。

亞洲最大1200噸吊車抵南方澳拆斷橋

123座橋未納入管理　蘇貞昌：應再擴大清查

南方澳斷橋「頭七日」　蘇貞昌首度視察

交部：港務公司董座暫由次長黃玉霖代理

關鍵字：

南方澳斷橋橋拱吊移

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅專寵小三子瑜！「壞壞對話」全被曝

即／iPhone傳災情狂跳視窗　網友崩潰了

看護毒害歌王　「白髮稀疏」鼻插管躺床

合照比OK手勢　環球影城員工開除

21歲正妹「瞳孔照出倒影」！男粉Google街景找到她家

高中妹「粉紅肉爆肛」醫：第4度了！1句話惹哭媽

金鐘視帝「廟裡109秒衝刺片」瘋傳！2年尬80女風流史曝光

快訊／觀光局組長搭高鐵途中離世　享年53歲

入秋首波冷空氣探20℃！收假變天

隔23年《灌籃高手》宣布好消息！活久見奇蹟網歪樓

妻子宮破裂、兒發黑亡　父11點淚問

停別人家門口！車主拉鐵門落跑…網砲翻

王瞳硬搭已婚馬俊麟！被警告：絕對有報應

溫昇豪「羅浮宮千萬走秀」遭詐騙！難堪場面曝光

侵門踏戶前2天　王瞳回收艾成

更多

最夯影音

更多
海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼
海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

鬼鬼首上《玩很大》！紅隊認證「超強女來賓」　為小鬼卯起來「反擊魔王」Man炸

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面