貨車翻倒3噸螃蟹「集體越獄」　民眾得知都拿著水桶來了…

▲溫州有貨車翻覆造成大量螃蟹集體「越獄」。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

一輛貨車6日凌晨在溫州市蒼南縣發生側翻，其運載的40多桶、重達3噸的螃蟹散落於大道上，滿地爬行，附近居民聽到聲音後，紛紛提著水桶、拿著袋子跑了過來，幫助駕駛員撿拾螃蟹，雖然最後損失了約十幾萬元人民幣，但所幸沒有傳出人員傷亡。

在現場的照片中，可以看到夜幕壟罩的街頭，一輛貨車翻倒在地，成群的螃蟹在燈光的照射下，幾乎把路面佔滿，一旁還有傾倒的大桶子。

▲溫州有貨車翻覆造成大量螃蟹集體「越獄」。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

《錢江晚報》微信公眾號報導，事情發生在在蒼南縣錢庫鎮的一個轉盤附近側翻，一輛中型廂式貨車上甩出十幾個紅色的塑膠大桶，駕駛員表示，當時開車駛往水產市場，為了趕時間開得比較急，再加上不熟悉路況，沒控制好行車方向，在轉彎時速度太快導致貨車側翻。

車子側翻後，駕駛員和副駕駛的跟車員都受了點皮外傷，可是馬路上密密麻麻都是螃蟹，幸好有附近的民眾來幫忙撿拾，駕駛員則叫了另一輛車來現場，準備將「越獄」的螃蟹收拾好運往水產市場。

▲溫州有貨車翻覆造成大量螃蟹集體「越獄」。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

交警隨機聯絡了消防部門對路面進行沖洗，隨後聯繫環衛部門前來打掃，直到清晨5點左右，才將路面清理完畢，駕駛員將幸存的螃蟹運走，散落在路邊水溝及難以存活的螃蟹，則被周邊居民撿走。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！