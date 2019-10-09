女兒最後一句話「我要去見朋友」　母GPS定位找到上吊遺體

記者黃翊婷／綜合報導

英國倫敦18歲少女奧利佛（Abi Oliver）患有精神疾病，去年1月間在街上與母親塔莎分開之後就沒有回家；塔莎覺得很奇怪，於是利用手機GPS定位沿路尋找，沒想到女兒竟然在公園裡上吊，送醫急救仍宣告不治。由於奧利佛有留下遺書，加上驗屍報告出爐，最後法院認定她的確是死於自殺，讓得知消息的家屬相當難過。

▲塔莎利用手機GPS定位找到女兒。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關，下同）

根據英國《Metro》6日報導，2018年1月27日當天奧利佛向母親塔莎（Tasha）說要去找朋友，母女倆才會在街上分開；但塔莎返家等了又等，直到傍晚都沒有見到女兒回來，期間她曾傳送簡訊詢問「妳還好嗎？媽咪愛妳」，卻都沒有像往常一樣收到回應，擔心可能出了什麼事情，這才使用手機的APP搜尋女兒的手機GPS定位。

塔莎沿著訊號一路找到倫敦當地一座公園，接著就發現女兒上吊輕生，嚇得趕忙將人救下來並進行急救措施，然而，奧利佛送醫後仍宣告不治。塔莎難過地說，女兒長期受到憂鬱症等精神疾病所苦，「當我聽到她要去見朋友，我認為這是一件好事」，沒想到母女倆就此天人永隔。

▲18歲的奧利佛似乎是因為無法接受醫院的安排，最後選擇輕生。

原來，奧利佛原本住在倫敦某醫院接受治療，後來因為收容人數緊繃，院方決定將一部分的病患送到較偏遠的院區，而奧利佛就是其中一人。塔莎在法庭上表示，她也不確定要在新院區待多久，所以一直不敢跟女兒說得太清楚，就怕會帶來太多壓力，她猜測女兒的死可能跟這件事有關，畢竟離開之後就很難再見到朋友。

由於奧利佛有留下遺書，驗屍官卡明斯（Sean Cummings）證實，經過檢驗奧利佛的確是死於自殺，對於這起憾事他也覺得很難過，後續會向相關單位報告，建議加強對青少年心理健康方面的關注，以免類似的悲劇再次發生。

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