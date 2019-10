女兒最後一句話「我要去見朋友」　母GPS定位找到上吊遺體

記者黃翊婷/綜合報導

英國倫敦18歲少女奧利佛(Abi Oliver)患有精神疾病,去年1月間在街上與母親塔莎分開之後就沒有回家;塔莎覺得很奇怪,於是利用手機GPS定位沿路尋找,沒想到女兒竟然在公園裡上吊,送醫急救仍宣告不治。由於奧利佛有留下遺書,加上驗屍報告出爐,最後法院認定她的確是死於自殺,讓得知消息的家屬相當難過。

▲塔莎利用手機GPS定位找到女兒。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay,與本案當事人無關,下同)

根據英國《Metro》6日報導,2018年1月27日當天奧利佛向母親塔莎(Tasha)說要去找朋友,母女倆才會在街上分開;但塔莎返家等了又等,直到傍晚都沒有見到女兒回來,期間她曾傳送簡訊詢問「妳還好嗎?媽咪愛妳」,卻都沒有像往常一樣收到回應,擔心可能出了什麼事情,這才使用手機的APP搜尋女兒的手機GPS定位。

塔莎沿著訊號一路找到倫敦當地一座公園,接著就發現女兒上吊輕生,嚇得趕忙將人救下來並進行急救措施,然而,奧利佛送醫後仍宣告不治。塔莎難過地說,女兒長期受到憂鬱症等精神疾病所苦,「當我聽到她要去見朋友,我認為這是一件好事」,沒想到母女倆就此天人永隔。

▲18歲的奧利佛似乎是因為無法接受醫院的安排,最後選擇輕生。

原來,奧利佛原本住在倫敦某醫院接受治療,後來因為收容人數緊繃,院方決定將一部分的病患送到較偏遠的院區,而奧利佛就是其中一人。塔莎在法庭上表示,她也不確定要在新院區待多久,所以一直不敢跟女兒說得太清楚,就怕會帶來太多壓力,她猜測女兒的死可能跟這件事有關,畢竟離開之後就很難再見到朋友。

由於奧利佛有留下遺書,驗屍官卡明斯(Sean Cummings)證實,經過檢驗奧利佛的確是死於自殺,對於這起憾事他也覺得很難過,後續會向相關單位報告,建議加強對青少年心理健康方面的關注,以免類似的悲劇再次發生。

►生火了!連我媽都用到發光

● 《ETtoday新聞雲》提醒您,請給自己機會:

自殺防治諮詢安心專線:1925;生命線協談專線:1995

Abi Oliver, 18, tragically took her own life after suffering a range of mental health problems for several yearshttps://t.co/w0RIvNsQc0